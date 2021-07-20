Украинцы на 700 тысяч увеличили количество долгов в 2021 году

В Едином реестре должников с начала 2021 года появилось более 700 тысяч новых долгов. Преимущественно это долги перед банками и кредитными организациями, взыскание средств в пользу государства и штрафы за нарушение ПДД.

Всего за последние шесть месяцев количество украинцев в ЕРД выросло почти на 15%. Об этом сообщает "Опендатабот" в Telegram-канале.

Быстрее всего растут такие категории задолженностей:

Взыскание средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями. Количество таких долгов выросло на 20,4% за полгода (+244 тысячи).

Задолженность по оплате коммунальных услуг – рост на 21,2% за полгода (+73 тысячи)

Долги по делам об административных правонарушениях – рост на 19,6% (+158 тысяч).

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Попадание в Единый реестр должников грозит человеку запретом на выезд из страны, блокировкой денег на счетах в банках и запретом открывать новые счета.

Должнику могут запретить продажу и покупку авто и недвижимости, а также существует угроза взыскания задолженности со всех официальных доходов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине из-за долгов по коммуналке начали блокировать банковские счета физлиц-предпринимателей ( "ФОПов"). При этом задолженность числится за квартирами, в которых предприниматели уже давно не живут.

В то же время Министерство юстиции сообщило, что средства с банковских счетов украинцев не будут списывать автоматически за долги. В случае наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги или неуплаты штрафа – деньги могут быть только арестованы в автоматизированном режиме.

Постановления об аресте/снятии с ареста средств на счетах должников государственные и частные исполнители имеют возможность направлять в банки через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП)