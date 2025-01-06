Путин против партий "элиты"

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В российском истеблишменте давно сформировались две условные партии: гнилого мира и бесконечной войны. Первая объединяет большую часть олигархата и бюрократии: от Грефа и Дерипаски до Мишустина и Собянина. Наиболее активна в ней группа Абрамовича, вокруг которого суетятся Сурков, Венедиктов и другие шестерки. Во вторую входят отдельные силовики и приближенные Путина, включая Медведев, а также поднявшееся во время войны фашистское зет-движение.

Слухи об ожидаемых после инаугурации Трампа переговорах усилили раскол в российской элите и конфронтацию между этими двумя партиями. Партия гнилого мира хотела бы принять предложения Трампа о заморозке войны. Партия бесконечной войны боится подобного развития событий. Этот раскол отразился в публикациях последних нескольких дней. Владислав Сурков мечтает о втором Минском соглашении, которое можно будет выдать за победу России. Он надеется, что таким образом будет подготовлен разворот России от Востока на Запад: "Первым естественным следствием нашей победы явится замедление вынужденной остернизации России".

Такая перспектива пугает одного из идеологов партии войны Алексея Чадаева: "(Элиты) хотят и точно побегут (на Запад) при любой возможности. Для некоторых Запад очень привлекательный. Они прямо сидят и ждут, когда же вся эта фигня на Украине закончится и можно будет жить как раньше".

Но ещё больше Чадаева и других сторонников партии бесконечной войны пугает, что в случае остановки военных действий они окажутся не удел: "После этого меня, например, и прочих объявят конченными милитаристами, отморозками, поджигателями войны и задвинут за шкаф".

Чтобы тебя не задвинули за шкаф, надо задвинуть туда конкурентов, а ещё надежнее - их просто убить. Об этом мечтает главный зет-идеолог Дугин: "Нужны полноценные и наглядные репрессии. Осуждение Горбачева, Ельцина и всех их прихвостней. Дальше показательные процессы и казни. Не стыдливые - как сейчас. А решительные… Или смерть элите 90-х -2000-х или смерть Родине. То есть нам. Без великой чистки ничего не выйдет".

Партия бесконечной войны хочет объявить предателями и уничтожить нынешнею правящую элиту (которая и есть элита 90-х - 2000-х), в большинстве принадлежащую к партии гнилого мира, и занять ее место у кормушки. Партия гнилого мира, в свою очередь, стремится заморозить войну, чтобы вернуть привычный комфортный довоенный образ жизни, включая принцип: воруем здесь, тратим заграницей.

Обе партии апеллируют к Путину. Однако он не способен выполнить ни ту и ни другую программу. Он с маниакальным упорством стремится уничтожить Украину и не готов, как бы не старались Абрамович, Сурков и Ко, воспринять какие-то новые Минские соглашения, гнилой и шаткий мир как свою победу. Также он не в состоянии провести какую-то массовую чистку элиты, стать вождем тотальной войны. Для этого он слишком сибарит и трус, старый и ленивый.

Так что же он станет делать? Да ничего нового. Режим под его руководством будет инерционно продолжать войну, медленно разлагаясь изнутри. Когда партии гнилого мира и бесконечной войны окончательно поймут, что Путин не пойдет им на встречу, они могут попытаться его устранить. Победит та партия, которой удастся сделать это первой. Ставлю на партию гнилого мира.