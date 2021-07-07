Минюст заявил, что деньги со счетов украинцев не будут списывать автоматически за долги

Министерство юстиции сообщило, что средства с банковских счетов украинцев не будут списывать автоматически за долги. В случае наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги или неуплаты штрафа – деньги могут быть только арестованы в автоматизированном режиме.

Постановления об аресте/снятии с ареста средств на счетах должников государственные и частные исполнители имеют возможность направлять в банки через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП). Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Ранее такая процедура была довольно сложной. Сейчас взаимодействие между исполнителями и банками происходит в электронном виде, а не только почтовой связью.

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Например, кто-то не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения или коммунальные услуги или задолжал алименты на содержание ребенка. Этот факт должен подтвердить суд или другой орган (должностное лицо).

Если после этого должник не возвращает деньги – в дело вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они могут арестовать средства на банковских счетах должника. Именно процедура коммуникации между исполнителями и банками и была упрощена.

В то же время государственное предприятие "Национальные информационные системы" проводит работы по доработке программного обеспечения АСИП в направлении автоматизации процесса получения исполнителями информации по счетам должника.

После того, как программное обеспечение полноценно заработает, банки будут сообщать в электронном режиме не только факт наличия счетов у должника, а и их номера и суммы остатков. То есть, появится возможность накладывать арест исключительно на один счет должника в одном банке, а не на все его счета в различных банковских учреждениях, как это происходит сейчас.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине из-за долгов по коммуналке начали блокировать банковские счета физлиц-предпринимателей ( "ФОПов"). При этом задолженность числится за квартирами, в которых предприниматели уже давно не живут.