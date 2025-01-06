Россия может предоставить Северной Корее передовые спутниковые технологии за поддержку в войне, – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия готова предоставить Северной Корее свои передовые космические и спутниковые технологии. Оружие и другое оборудование Москва даст Пхеньяну в обмен на поддержку ее войны против Украины.

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Дипломат сделал такое замечание после переговоров с министром иностранных дел Южной Кореии Чо Тэ Ёлем в Сеуле. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться передовыми космическими и спутниковыми технологиями с Пхеньяном. Путин, возможно, близок к тому, чтобы изменить десятилетнюю политику, приняв ядерную программу КНДР", – заявил Блинкен.

По его словам, эта обеспокоенность находится в центре внимания не только Соединенных Штатов Америки, но и их ключевых союзников, таких как Южная Корея и Япония.

Он говорит, что тесная связь КНДР с Россией подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества межу странами, а также с НАТО, поскольку безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе становится все более взаимосвязанной.

"США с нетерпением ждут, когда Южная Корея, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия продолжат расширять сотрудничество с НАТО, чтобы вместе отстаивать международные правила и принципы", – добавил Блинкен.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что войска КНДР несут потери в Курской области РФ – сейчас это около 3800 солдат. Однако Северная Корея может отправить России еще 30-40 тысяч или даже 500 тысяч военных, потому что там есть приказ, автократия.

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