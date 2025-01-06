Между Вин Дизелем и Дуэйном Джонсоном произошел неудобный момент на 'Золотом глобусе': почему актеры враждуют уже 9 лет

На торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус 2025", которая состоялась в ночь на 6 января в Лос-Анджелесе, не обошлось без инцидентов. Между актерами Вин Дизелем и Дуэйном Джонсоном, которые имеют не лучшие отношения уже в течение 9 лет, возник неудобный момент.

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Во время престижного мероприятия 57-летняя звезда медиафраншизы "Форсаж" поднялся на сцену, чтобы вручить награду за лучшие кинематографические и кассовые достижения, и не упустил возможности "подколоть" товарища по цеху. Он встретился взглядом со "Скалой", помахал рукой и иронически произнес: "Привет, Дуэйн", пишет The Hollywood Reporter.

В ответ на обращение коллеги 52-летняя знаменитость не произнес ни слова. Он просто с улыбкой смотрел на Дизеля из зрительного зала.

Почему звезды враждуют уже 9 лет

Стоит отметить, что этот момент на церемонии между актерами был неудобным, ведь еще в 2016-м между ними "пробежала черная кошка". Дуэйн Джонсон присоединился к созданию пятой части ленты "Форсаж", после чего принял участие в съемке еще трех фильмов франшизы в роли Люка Гоббса. За это время звезда стал любимцем зрителей во всем мире, а его акции в Голливуде выросли.

Оказалось, что отношение актеров к созданию кинокартины существенно отличалось. В своих социальных сетях Джонсон написал: "Нет другой франшизы, которая заставляет мою кровь кипеть больше, чем эта. Мои партнерши по фильму всегда удивительны, и я их обожаю. А вот актеры-мужчины – это совсем другая история. Одни ведут себя как настоящие мужчины и профессионалы, а другие – нет. Те, кто так не ведут себя, слишком трусливы, чтобы что-то с этим сделать. Когда вы будете смотреть этот фильм в апреле следующего года и вам будет казаться, что я не играю в некоторых сценах, а действительно злюсь – вы будете правы".

В этом сообщении "Скала" не назвал ни одного конкретного имени, однако впоследствии в одном из интервью подтвердил: речь шла именно о Вин Дизеле. Он отметил, что имеет с коллегой по цеху кардинально разные подходы к созданию фильмов и сотрудничеству в целом. Впоследствии высказался об этой ситуации и сам Вин Дизель. Актер отметил, что после заявления звезды специально делал все возможное, чтобы не давать ему спокойно работать на площадке.

Позже, в 2021 году, Дуэйн Джонсон официально объявил, что больше не планирует возвращаться к созданию франшизы "Форсаж". Он пожелал удачи команде кинокартины в создании всех последующих частей, снятых без его участия.

На такое решение звезды Вин Дизель отреагировал, создав сообщение в соцсетях, где написал: "Не покидай, пожалуйста франшизу. Ты должен сыграть важную роль. Никто, кроме тебя, не сыграет роль Люка Гоббса. Надеюсь, ты нас поддержишь". После этого Джонсон назвал коллегу манипулятором.

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