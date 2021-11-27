Украинцы могут заработать больше, чем на депозите: инвестбанкир рассказал, как приумножить сбережения

Украинцы могут заработать больше, чем на банковском депозите, если купят облигации внутреннего госдолга. Кроме того, относительно высокий заработок могут дать инвестиции в проект строительства недвижимости (также выше и риски). Кроме того, есть возможность обратиться в банки и запросить услугу личного банкинга и инвестировать свои средства в ценные бумаги.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал инвестиционный банкир Павел Присяжнюк. Полную версию интервью читайте вскоре. Эксперт отмечает: украинцы привыкли тратить первый заработанный капитал на покупку недвижимости, при этом есть возможность его приумножить, а не потратить.

"Я долгое время жил в Германии, много работал с американским рынком. Подход немцев отличается – люди хотят быть мобильными, чтобы воспользоваться возможностью построить карьеру. Практически во всем ЕС, особенно молодежь, старается не привязываться к одному месту жительства. Хотят иметь возможность, в случае открывшейся возможности, оперативно перемещаться между городами, странами. У нас же совершенно другая история", – говорит эксперт.

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Куда инвестировать деньги:

купить ОВГЗ (там выше, чем в банке процентные ставки);

инвестировать в проект строительства жилья;

пойти в банк и пообщаться с подразделением, которое занимается прайвет банкингом. Они смогут более широко и гибко подобрать портфель для инвестиций исходя из твоего видения и толерантности к риску.

"Просто открыть депозит в банке, возможно и это, но там небольшие ставки. Есть всегда возможность проинвестировать в бизнес друзей, родственников, знакомых если есть доверие и понимание уровня риска Но здесь вопрос гарантий возврата инвестиции как никогда актуален", – говорит эксперт.

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