ПриватБанк и другие госбанки продадут: в НБУ договорились с Лондонской биржей

В Украине государственные банки "Приват", "Ощад", "Укргаз" и "Укрэксим" вскоре будут частично или полностью приватизированы. Глава НБУ Кирилл Шевченко провел встречу с представителями Лондонской фондовой биржи, на которой договорился двигаться в сторону выхода финучреждений на IPO (первая публичная продажа акций). Это один из инструментов приватизации.

Об этом Шевченко написал на своей странице в Facebook. "Мы договорились с представителями Лондонской фондовой биржи провести совместные мероприятия с целью дальнейшего выхода банков на IPO, который является одним из инструментов их приватизации", – написал он.

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Сейчас в Украине четыре государственные банки, которые также являются крупнейшими в стране банковскими учреждениями. Уменьшение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году является стратегической общей целью НБУ и правительства.

"Несомненно, это поможет украинской банковской системе стать более независимой и будет способствовать работе на конкурентных условиях. Хочу отметить, что первым шагом нашей программы приватизации было уменьшение NPL в банках с 48,47% (на 1 июля 2020) до 37,85% (на 1 июня 2021)", – добавил Шевченко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, после продажи ПриватБанка клиенты финучреждения изменений на себе не почувствуют. Банк с новыми владельцами должен соответствовать всем стандартам и нормативам.