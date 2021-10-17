Monobank закрывает все карты в злотых: что нужно знать пользователям

Monobank через два месяца закроет все свои карты в злотых. Они будут действительны до 12 декабря включительно, а уже 13-го числа станут неактивными. Открыть новую карту в злотых больше нельзя.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на рассылку от финансового учреждения. Сообщается, что 13 декабря все оставшиеся на таких картах деньги переведут на кредитные карты по актуальному курсу.

Отмечается, что это произойдет автоматически. Однако в Monobank объяснили: ждать еще два месяца пользователям вовсе не нужно. Они могут перечислить свои деньги с карт в злотых на любую другую свою гривневую карту уже сейчас.

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Причиной закрытия этих карт стало то, что они были не слишком популярными. Их решили убрать, чтобы большое количество продуктов, к примеру, видов карт, не затрудняло процесс пользования банковским приложением, передает LIGA.net.

"Наша миссия – сохранить простоту для всех клиентов...Вы можете открыть валютную карту в евро или долларах", – сказали в техподдержке.

Напомним: ранее Monobank запустил в своем онлайн-банкинге функцию виртуальной SIM-карты – e-Sim. Это дает возможность пользоваться мобильным номером без физической симки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Monobank решил обзавестись собственными банкоматами. Зачем это нужно, вы можете узнать по ссылке.