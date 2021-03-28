Украинцы могут вернуть часть своих налогов: как и кому заплатят

Немногие украинцы знают, что оплачивая свое обучение или обучение ребенка, существует законный способ сэкономить и частично компенсировать такие расходы. Кроме обучения, такая возможность доступна и для некоторых других видов расходов на приобретение определенных товаров и услуг.

Право на компенсацию части потраченных средств предусмотрено ст. 166 Налоговой кодекса и называется налоговой скидкой. Можно вернуть от государства часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при определенных условиях.

Как это работает?

Каждый работающий украинец платит со своей зарплаты НДФЛ в размере 18%. Этот налог удерживается работодателем и "на руки" человек получает уже уменьшенную на сумму подоходного налога заработную плату.

Оплачивая уже с "чистой" зарплаты определенные товары и услуги, можно вернуть часть вычтенного НДФЛ обратно к плательщику – воспользоваться правом на налоговую скидку. Механизм ее начисления выглядит следующим образом: от всего годового зарплатного дохода работника (еще без вычета подоходного налога) отнимается вся сумма понесенных расходов в течение года, разрешенных для компенсации. После вычета таких расходов сумма годового заработка, с которой должен быть уплачен налог, соответственно становится меньше, а значит уплате подлежит и меньшая сумма НДФЛ. Так вот налоговой скидкой в данном случае будет разница между уже уплаченной суммой подоходного налога с годовой зарплаты и суммой подоходного налога с годовой зарплаты, уменьшенной на сумму понесенных в течение года расходов.

Например, годовая "грязная" зарплата работника за 2020 год составила 200 тыс. грн. С нее он заплатил 36 тыс. грн подоходного налога. При этом, в том же 2020 году он понес затраты на обучение своего ребенка в сумме 52 тыс. грн. Таким образом, если платить НДФЛ с суммы 148 тыс. грн (200 000 – 52 000), то размер налога составит не 36 тыс. грн, а 26 640 грн. Разница между этими сумами и будет налоговой скидкой. То есть, человек может получить от налоговой компенсацию в размере 9 360 грн. По сути, это те же 18% от суммы 52 000 грн, уплаченных за обучение.

Важно! Общая сумма товаров и услуг, за которые можно получить скидку, не может превышать официальный доход за год. То есть, если работник заработал за год 200 тыс. грн, то максимальная сумма, с которой могут быть возвращены налоги, тоже не должна превышать эти 200 тыс. грн.

Кто может рассчитывать на налоговую скидку?

Получить компенсацию от государства могут только официально трудоустроенные граждане и резиденты Украины, поскольку основания для налоговой скидки – это подоходный налог, который выплачивает работодатель, удерживая его из заработной платы работника. Другими словами, для того чтобы иметь основания для возврата НДФЛ, необходимо быть плательщиком НДФЛ. Поэтому если человек получает деньги в конверте, о налоговой скидке может забыть.

Этой возможности также лишены физлица-предприниматели (ФЛП), которые получают доход от предпринимательской деятельности. К таким видам доходов налоговая скидка не применяется.

На какие расходы распространяется налоговая скидка?

1) Обучение в учебных заведениях

Возмещаются расходы на оплату обучения в дошкольных, внешкольных учреждениях, учреждениях общего среднего образования, профессиональной (профессионально-технического) и высшего образования. При этом учебное заведение может быть любой формы собственности: государственной, коммунальной или частной.

Форма обучения может быть любая – дневная (стационар), заочная, вечерняя, дистанционная. Также не имеет значения количество учебных заведений – можно брать скидку за обучение сразу в нескольких учреждениях.

Оформить налоговую скидку может сам студент (если он имеет официальный заработок, с которого платит налоги) или член его семьи первой степени родства (мать, отец, жена/муж).

Важно! Возмещению подлежат только услуги отечественных высших учебных заведений. Соответственно, для учебы в Польше, к примеру, рассчитывать на налоговую скидку не стоит.

Не возмещается обучение на курсах (например, водительских или бухгалтерских) или военной кафедре, оплата определенных тренингов, дистанционные онлайн-курсы, даже если они проводятся высшими учебными заведениями, так как это не есть услуги по предоставлению определенного образовательного степени.

Чтобы получить компенсацию за обучение, необходимо подать в налоговую следующие документы:

квитанцию, чек или платежное поручение, где указана сумма и стороны оплаты (ежеквартальная или ежегодная);

копии паспорта родителя и учащегося, за которого производилась оплата;

справку о сумме зарплаты за предыдущий год (из бухгалтерии);

копию договора на обучения, по которому была оплата;

заполненную налоговую декларацию (форму можно скачать с сайта налоговой инспекции).

2) Приобретение недвижимости

Налоговую скидку на недвижимость можно вернуть, если:

была произведена покупка доступного жилья по госпрограммам;

было оформлена недвижимость в ипотеку.

Обязательное условие – быть зарегистрированным по адресу приобретаемой недвижимости. Чтобы получить налоговую скидку на приобретение недвижимости, понадобятся документы:

подтверждающие приобретения недвижимости (договор кредитования, договор ипотеки, ордер на квартиру и т.д.);

платежные документы об уплате кредита (необходима лишь сумма выплаченных процентов);

копия паспорта и идентификационного код лица, которое обращается за налоговой скидкой;

справка о сумме зарплаты и величине уплаченного подоходного налога за предыдущий год (из бухгалтерии).

Важно! Расчет налоговой скидки будет осуществляться не от стоимости недвижимости, а от суммы уплаченных за нее налогов. При этом, если площадь приобретенной квартиры или дома выше 100 кв.м., расчет налоговой скидки будет произведен по меньшему коэффициенту. И чем выше площадь, тем ниже коэффициент.

3) Лечение и репродуктивные технологии

Налоговую скидку за лечение можно получить, если на протяжении года оплачивались:

медицинские услуги;

жизненно необходимые лекарства;

медицинские изделия для инвалидов.

Но есть ряд исключений, при тратах на которые налоговая скидка за лечение не будет возвращена. Все они перечислены в п 166.4 Налогового кодекса:

косметическая хирургия;

трансгендерные операции;

протезирование зубов с использованием дорогостоящих материалов;

лечение венерических заболеваний (кроме СПИДа, венерических болезней, приобретенных в результате бытового контакта, либо изнасилования);

аборты (кроме тех, что рекомендуются пациенту лечащим врачом по результатам анализов).

Налоговая скидка за репродуктивные технологии может быть возвращена мужу в случае, если семья воспользовалась ЭКО. Однако, сумма налогового вычета будет рассчитываться не на общих основаниях, а от ⅓ суммы годового дохода супруга.

Тут следует учитывать, что на практике налоговая скидка по этому виду расходов еще не применяется. Согласно Налоговому кодексу, указанная норма вступает в силу с 1 января года, следующего за годом, в котором вступит в силу закон об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании. На сегодняшний день такого закона нет.

4) Пожертвования

Налоговая скидка на расходы в виде пожертвований будет возвращена тем налогоплательщикам, которые за предыдущий календарный год передали неприбыльным организациям денежные средства на чье-то лечение, обучение и т.д. Обязательное условие - такие организации обязаны присутствовать в реестре неприбыльных организаций Украины.

Чтобы получить компенсацию по этому виду затрат, нужно подать в налоговую:

копию договора о пожертвовании;

копию паспорта налогоплательщика;

чеки, квитанции и/или кассовые ордера, свидетельствующие о передаче пожертвования.

Налогоплательщик может ожидать налоговую скидку в размере 4% от суммы подоходного налога за прошлый год.

5) Страхование

Налоговая скидка выплачивается в том случае, если имела место уплата страховых платежей по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Когда в Украине полноценно начнет действовать система накопительных пенсий, такая налоговая льгота станет еще более весомой.

6) Усыновление

Налоговая скидка на усыновление дает возможность налогоплательщику вернуть часть расходов, которые были потрачены на оплату государственных услуг, связанных с этим процессом. Как и в ситуации с репродуктивными технологиями, налоговая скидка на усыновление рассчитывается от ⅓ годового налога на доход.

7) Переоборудование автомобиля

Право на получение налоговой скидки по этому виду расходов имеют официально работающие владельцы автомобилей, если они изменили работу мотора транспортного средства с классического бензина или дизеля на биотопливо (биодизель, биоэтанол, сжиженный газ). Для этого необходимо предоставить в налоговую:

документы о переоборудовании автомобиля;

квитанции о стоимости таких работ;

справка с места работы о сумме зарплаты за предыдущий год.

8) Аренда жилья

Налоговую скидку могут получить внутренне перемещённые лица, которые арендуют жильё по официальному договору аренды на подконтрольной территории. Но нужно соответствовать критериям: у таких лиц или членов его семьи нет в собственности жилой недвижимости на подконтрольной территории и расходы на проживание не оплачивает государство. Можно рассчитывать на скидку не больше 30 минимальных зарплат.

Как можно получить налоговую скидку?

Расчет налоговой скидки и выплаты происходят раз в год – по результатам прошлого года. Например, чтобы получить компенсацию по расходам, которые были в 2020 году, необходимо обратиться в налоговую в 2021 году, но не позднее 31 декабря.

Чтобы получить право на налоговую скидку, надо подать в налоговую службу налоговую декларацию и документы, подтверждающие понесенные расходы именно на те цели, которые перечислены выше. Это могут быть копии квитанций, фискальных или товарных чеков, договоров – любого документа, в котором указаны сумма и дата покупки, а также имя или название продавца и покупателя.

С мая 2020 года появилась норма, согласно которой расчетные документы могут быть и в электронном виде. В документах должна быть отображена стоимость товаров или услуг и срок их предоставления.

При этом важно помнить, что право на получение налоговой скидки не переносится на следующие годы. То есть денежные средства за расходы, понесенные в 2020 году, можно вернуть только в том случае, если человек обратится в налоговую до 31 декабря 2021 года.

Если с документами всё в порядке, в течение 60 календарных дней после подачи декларации деньги перечислят на банковский счет любого коммерческого банка, указанного в декларации либо отправят с помощью почтового перевода.

На самом деле оформить налоговую скидку несложно, если есть в наличии все необходимые документы. Как рассказала в комментарии OBOZREVATEL киевлянка Ольга Гриневич, вся процедура заняла у нее около 15-20 минут. В здании каждой налоговой есть довольно подробные образцы по заполнению декларации, а если и остаются какие вопросы и сомнения, то налоговый консультант по месту всегда поможет и разъяснит.