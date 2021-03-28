Українці можуть повернути частину своїх податків: як і кому заплатять

Небагато українців знає, що оплачуючи своє навчання або навчання дитини, існує законний спосіб заощадити і частково компенсувати такі витрати. Крім навчання, така можливість доступна і для деяких інших видів витрат на придбання певних товарів і послуг.

Право на компенсацію частини витрачених коштів передбачено ст. 166 Податкового кодексу і називається податковою знижкою. Можна повернути від держави частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за певних умов.

Як це працює?

Кожен українець, який працює, платить зі своєї зарплати ПДФО розмірі 18%. Цей податок утримується роботодавцем і "на руки" працівник отримує вже заробітну плату, зменшену на суму такого податку.

Оплачуючи вже з "чистої" зарплати певні товари та послуги, можна повернути назад частину утриманого ПДФО, тобто скористатися правом на податкову знижку. Механізм її нарахування виглядає так: від усього річного зарплатного доходу працівника (ще без вирахування прибуткового податку) віднімається вся сума понесених особою витрат, дозволених для компенсації. Після вирахування таких витрат сума річного заробітку, з якої повинен бути сплачений податок, відповідно стає меншою, відповідно сплаті підлягає і менша сума ПДФО. Так ось податковою знижкою в цьому випадку буде різниця між уже сплаченою сумою прибуткового податку з річної зарплати і сумою прибуткового податку з річної зарплати, зменшеної на суму понесених протягом року витрат.

Наприклад, річна "брудна" зарплата працівника за 2020 рік склала 200 тис. грн. З неї він сплатив 36 тис. грн прибуткового податку. Водночас того самого 2020 року він поніс витрати на навчання своєї дитини в сумі 52 тис. грн. Так, якщо платити ПДФО з суми 148 тис. грн (200 000 – 52 000), то розмір податку становитиме не 36 тис. грн, а 26 640 грн. Різниця між цими сумами і буде податковою знижкою. Тобто, людина може отримати від податкової компенсацію у розмірі 9360 грн. По суті, це ті самі 18% від суми 52 000 грн, сплачених за навчання.

Важливо! Загальна сума товарів і послуг, за які можна отримати знижку, не може перевищувати офіційний дохід особи за рік. Тобто, якщо працівник заробив за рік 200 тис. грн, то максимальна сума, з якої можуть бути повернуті податки, теж не повинна перевищувати ці 200 тис. грн.

Хто може розраховувати на податкову знижку?

Отримати компенсацію від держави можуть тільки офіційно працевлаштовані громадяни і резиденти України, оскільки підстави для податкової знижки – це прибутковий податок, який сплачує роботодавець, утримуючи його із заробітної плати працівника. Іншими словами, для того щоб мати підстави для повернення ПДФО, необхідно бути платником ПДФО. Тому якщо людина отримує гроші в конверті, про податкову знижку може забути.

Цієї можливості також позбавлені фізособи-підприємці (ФОП), які отримують дохід від підприємницької діяльності. До таких видів доходів податкова знижка не застосовується.

На які витрати поширюється податкова знижка?

1) Навчання в навчальних закладах

Відшкодовуються витрати на оплату навчання в дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) і вищої освіти. До того ж навчальний заклад може бути будь-якої форми власності: державної, комунальної чи приватної.

Форма навчання може бути будь-яка – денна (стаціонар), заочна, вечірня, дистанційна. Також не має значення кількість навчальних закладів – можна брати знижку за навчання відразу у декількох установах.

Оформити податкову знижку може сам студент (якщо він має офіційний заробіток, з якого платить податки) або член його сім'ї першого ступеня споріднення (мати, батько, дружина/чоловік).

Важливо! Відшкодуванню підлягають тільки послуги вітчизняних вищих навчальних закладів. Тобто, для навчання в Польщі, для прикладу, розраховувати на податкову знижку не варто.

Не відшкодовується навчання на курсах (наприклад, водійських або бухгалтерських) або військовій кафедрі, оплата певних тренінгів, дистанційні онлайн-курси, навіть якщо вони проводяться вищими навчальними закладами, так як це не є послуги з надання певного освітнього ступеня.

Щоб отримати компенсацію за навчання, до податкової необхідно подати такі документи:

квитанцію, чек або платіжне доручення, де вказана сума і сторони оплати (щоквартальна або щорічна);

копії паспорта одного з батьків та учня, за якого здійснювалась оплата;

довідку про суму зарплати за попередній рік (з бухгалтерії);

копію договору на навчання, за яким здійснюється оплата;

заповнена податкова декларація (форму можна завантажити з сайту податкової інспекції).

2) Придбання нерухомості

Податкову знижку на нерухомість можна повернути, якщо:

була здійснена купівля доступного житла за держпрограмами;

нерухомість було оформлено в іпотеку.

Обов'язкова умова – бути зареєстрованим за адресою нерухомості, що купується. Щоб отримати податкову знижку на придбання нерухомості, знадобляться документи:

які підтверджують придбання нерухомості (договір кредитування, договір іпотеки, ордер на квартиру і т.д.);

платіжні документи про сплату кредиту (необхідна лише сума виплачених відсотків);

копія паспорта та ідентифікаційного коду особи, яка звертаєтся за податковою знижкою;

довідка про суму зарплати і розмір сплаченого прибуткового податку за попередній рік (з бухгалтерії).

Важливо! Розрахунок податкової знижки буде здійснюватися не від вартості нерухомості, а від суми сплачених за неї податків. При цьому, якщо площа придбаної квартири або будинку більше 100 кв.м., розрахунок податкової знижки буде проведений за меншим коефіцієнтом. І чим більша площа, тим нижче коефіцієнт.

3) Лікування та репродуктивні технології

Податкову знижку за лікування можна отримати, якщо протягом року оплачувалися:

медичні послуги;

життєво необхідні ліки;

медичні вироби для інвалідів.

Але є ряд виключень щодо витрат, за які податкова знижка на лікування не буде повернута. Усі вони перераховані в п 166.4 Податкового кодексу:

косметична хірургія;

трансгендерні операції;

протезування зубів з використанням дорогих матеріалів;

лікування венеричних захворювань (крім СНІДу, венеричних хвороб, отриманих в результаті побутового контакту, або зґвалтування);

аборти (крім тих, що рекомендуються пацієнту лікарем за результатами аналізів).

Податкова знижка за репродуктивні технології може бути повернута чоловікові у разі, якщо сім'я скористалася ЕКО. Однак, сума податкового вирахування буде розраховуватися не на загальних підставах, а від ⅓ суми річного доходу чоловіка.

Тут слід враховувати, що на практиці податкова знижка по цьому виду витрат ще не застосовується. Відповідно до Податкового кодексу, зазначена норма вступає в силу з 1 січня року, наступного за роком, в якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування. На сьогоднішній день такого закону немає.

4) Пожертвування

Податкова знижка на витрати у вигляді пожертвувань буде повернута тим платникам податків, які за попередній календарний рік передали неприбутковим організаціям кошти на чиєсь лікування, навчання і т.д. Обов'язкова умова - такі організації обов'язково мають бути включені в реєстр неприбуткових організацій України.

Щоб отримати компенсацію за цим видом витрат, у податкову потрібно подати:

копію договору про пожертву;

копію паспорта платника податків;

чеки, квитанції і/або касові ордери, що свідчать про передачу пожертви.

Платник податків може очікувати податкову знижку в розмірі 4% від суми прибуткового податку за минулий рік.

5) Страхування

Податкова знижка виплачується у тому випадку, якщо мала місце сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків в рамках недержавного пенсійного забезпечення. Коли в Україні повноцінно почне діяти система накопичувальних пенсій, така податкова пільга стане ще більш вагомою.

6) Усиновлення

Податкова знижка на усиновлення дає можливість платнику податків повернути частину витрат, які були витрачені на оплату державних послуг, пов'язаних з цим процесом. Як і в ситуації з репродуктивними технологіями, податкова знижка на усиновлення розраховується від ⅓ річного податку на дохід.

7) Переобладнання автомобіля

Право на отримання податкової знижки за цим видом витрат мають офіційно працююч власники автомобілів, якщо вони змінили роботу двигуна транспортного засобу з класичного бензину або дизеля на біопаливо (біодизель, біоетанол, скраплений газ). Для цього необхідно надати в податкову:

документи про переобладнання автомобіля;

квитанції про вартість таких робіт;

довідка з місця роботи про суму зарплати за попередній рік.

8) Оренда житла

Податкову знижку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які орендують житло за офіційним договором оренди на підконтрольній території. Але потрібно відповідати критеріям: у таких осіб або членів його сім'ї немає у власності житлової нерухомості на підконтрольній території і витрати на проживання не оплачує держава. Можна розраховувати на знижку не більш ніж 30 мінімальних зарплат.

Як можна отримати податкову знижку?

Розрахунок податкової знижки та її виплати відбуваються раз на рік – за результатами минулого року. Наприклад, щоб отримати компенсацію за витратами, які були у 2020 році, необхідно звернутися в податкову в 2021 році, але не пізніше 31 грудня.

Щоб отримати право на податкову знижку, треба надати податковій службі податкову декларацію та документи, що підтверджують понесені витрати саме на ті цілі, які перераховані вище. Це можуть бути копії квитанцій, фіскальних або товарних чеків, договорів – будь-якого документа, в якому вказані сума і дата покупки, а також ім'я або назва продавця і покупця.

З травня 2020 року з'явилася норма, згідно з якою розрахункові документи можуть бути і в електронному вигляді. У документах повинна бути відображена вартість товарів або послуг і термін їх надання.

При цьому важливо пам'ятати, що право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки. Тобто кошти за витрати, понесені у 2020 році, можна повернути тільки в тому випадку, якщо людина звернеться до податкової до 31 грудня 2021 року.

Якщо з документами все в порядку, протягом 60 календарних днів після подачі декларації гроші перерахують на банківський рахунок будь-якого комерційного банку, зазначеного в декларації, або відправлять за допомогою поштового переказу.

Насправді оформити податкову знижку нескладно, якщо є в наявності всі необхідні документи. Як розповіла в коментарі OBOZREVATEL киянка Ольга Гриневич, вся процедура зайняла у неї близько 15-20 хвилин. У приміщенні кожної податкової є досить детальні зразки щодо заповнення декларації, а якщо й залишаються якісь питання і сумніви, то податковий консультант за місцем знаходження завжди допоможе і роз'яснить.