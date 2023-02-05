Украинцы могут увеличить себе пенсию за счет показателя зарплаты: два способа

Украинцы, которые собираются выйти на заслуженный отдых, могут увеличить показатель зарплаты, от которого зависит размер будущей пенсии. Сделать это можно двумя способами.

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Речь идет именно об индивидуальном показателе зарплаты, т.к. при расчете пенсии также учитывается и средний показатель по стране. Об этом рассказали эксперты Социальной платформы.

По сути, чтобы "увеличить" свою зарплату для расчета пенсии можно:

исключив "невыгодные" периоды работы с низким официальным окладом;

доплатив единый социальный взнос (ЕСВ) дополнительно к тому, что уже заплатил работодатель.

Зарплата учитывается в формуле расчета пенсии в виде коэффициента. Чтобы его получить, нужно взять свою зарплату за каждый месяц и разделить ее на среднюю зарплату по стране (по состоянию на месяц расчета). Чем выше итоговый коэффициент, тем лучше.

При расчете разрешается использовать так называемую оптимизацию заработка. Это механизм, который позволяет исключить до 60 месяцев из расчета. При этом есть ограничения: все эти месяцы должны идти в трудовой биографии подряд, а общая их продолжительность не должна превышать 10% от всего стажа.

При этом чем больше у человека страхового стажа, тем выше пенсия. Соответственно, покупка дополнительного стажа тоже позитивно скажется на размере выплат.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чего ждать от пенсий в феврале-2023. Именно в этом месяце станет известно, насколько вырастут выплаты.

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