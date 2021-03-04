Украинцы могут получить бесплатные гектары земли: какие нужны документы

В Украине каждый гражданин может бесплатно получить до 2 га земли. И хотя напрямую в таком праве местные власти не отказывают, на практике чиновники находят причины, чтобы не отдавать участки бесплатно. Однако по закону, чтобы получить землю, достаточно собрать документы и обратиться к местной власти.

Нужно заранее выбрать участок и принести графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка, в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя. В случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства, документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования в аграрном учебном заведении, а также взять копию паспорта и идентификационного номера. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Отметим, что получить землю очень сложно. Так, еще на этапе подготовки бумажек окажется, что разработка документации землеустройства обойдется до 30 тыс. грн.

Очень часто местные власти заявляют, что участки уже "зарезервированы", например, за участниками боевых действий. Или же свободных гектаров вообще не осталось. "Стоит сказать честно, если вы сегодня хотите получить бесплатно 2 га земли – лучше откажитесь от идеи. Это требует или огромных усилий, или включения затратных коррупционных механизмов, или же обжалования отказов в судах. Но суды могут затянуться на годы, а за это время землю отдадут кому-то другому", – рассказал глава комитета по земельному праву Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский.

Учитывая, что уже в июле в Украине запустят рынок земли, постепенно цена каждого "квадрата" будет расти. По прогнозам, стоимость гектара будет колебаться в районе 2-3 тысяч долларов. Но в Верховной Раде уверяют, что эта цифра увеличится.

Как рассказал нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук, через 2-3 года стоимость земли в Украине будет больше 5 тысяч евро, а после 2026 года гектар будет стоить свыше 10 тысяч евро. И несмотря на то, что на украинскую землю имеет право каждый гражданин, бесплатно она может достаться далеко не всем.

Всего украинцам положено не более 2,0 гектарадля ведения личного сельского хозяйства, не более 0,12 гектара для ведения садоводства, для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара. Не более 0,10 гектара предусмотрено для индивидуального дачного строительства, а для строительства индивидуальных гаражей –не более 0,01 гектара.

Напомним, рынок земли в Украине должен быть запущен 1 июля. Он направлен на дерегулирование в сфере землеустройства, а также передачу коммунальных земель общинам.

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