Украинцы могут получать судебные решения на телефон: в чем суть нововведения

Украинцы могут получить судебное решение через Дію. Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог. В нем отражается итог судебного дела.

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"Используется во многих жизненных ситуациях. Например, документ можно предоставить органам Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) для подтверждения развода с партнером. Или показать органам МВД, чтобы забрать права, которые у вас до этого изъяли", – рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Как воспользоваться

Чтобы воспользоваться услугой, нужно, прежде всего, обновить Дію до последней версии. После чего:

выберать Услуги и Судебные дела.

просмотреть судебное решение и при необходимости загрузить себе на смартфон.

"Помимо электронного судебного решения, Дія пришлет вам уведомление о судебном деле, в котором вы участвуете. Судебные услуги работают в последней версии Дії. Поэтому обязательно проверьте, обновили ли вы приложение", – рассказали в самой Дії.

В Дію вернули справку, которая поможет получить возмещение за уничтоженное войной жилье

Ранее же в Дію вернули возможность получить справку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Среди прочего, она понадобиться для оценки и возмещения поврежденного или уничтоженного российскими оккупантами имущества.

Чтобы получить справку в Дії, потребуется квалифицированная электронная подпись - с ее помощью нужно будет зарегистрироваться или авторизироваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua. Далее нужно:

проверить корректность личных данных в пользовательском профиле, при необходимости обновить их;

выберать услугу "Предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество";

заполнить онлайн-форму с указанием критерия поиска;

уплатить административный сбор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дії теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства, которая заменит справку о месте регистрации. Это можно сделать за несколько минут, после чего загрузить документ на свой гаджет в формате PDF.

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