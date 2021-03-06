Украинцы могут платить за некачественный газ: эксперт назвал причину

Украинцы платят за газ, который измеряется в объемах (кубометрах), а не в килоджоулях (за энергетическую ценность), как это происходит в развитых странах.

Об этом глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил UBR. По его словам, "любые реформы в сфере газоснабжения не могут быть реализованы в Украине", пока продажа газа осуществляться в кубометрах, а не в килоджоулях.

"Весь мир продает газ именно в килоджоулях. Дело в том, что газ имеет теплотворность, которая бывает разной и зависит от его происхождения и степени очистки. Точно так же, как и нефть (которая может иметь высокое содержание серы или быть "легкой", с низким содержанием серы), газ может иметь высокую степень очистки, а может – низкую. Его изначально добывают с песком, отходами", – поясняет Попенко.

Таким образом, для осуществления тех или иных бытовых нужд (подогрева пищи, воды, теплообеспечения) может понадобиться больший объем плохо очищенного газа, нежели качественного, с высокой степенью очистки.

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