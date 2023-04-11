Украинцы могут обогатиться, продав монеты из старых кошельков: как выглядят

Украинцы имеют возможность обогатиться, продав старые монеты, которые могут заваляться в старых карманах или кошельках. Дело в том, что ввиду своих особенностей такие копейки считаются ценными, а потому нумизматы готовы платить за них большие деньги.

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К примеру, за 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по информации специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 10 000 до 20 000 грн. Эту монету также можно узнать по гладком гурте без надписи.

"На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на группу. Поэтому эти гривни считаются "неоконченными", – отмечают специалисты.

А 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 года можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе тризуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурту с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, также среди коллекционеров ценными считаются монеты в 10 копеек. К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.14ГАк могут заплатить от 10 000 до 14 000 грн.

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