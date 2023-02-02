Украинцы готовы платить от 600 тыс. грн за новые автомобили: какой покупали чаще всего

В январе-2023 украинцы купили и зарегистрировали около 3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 23% меньше, чем было в декабре-2022 и на 44%, чем в январе-2022. Больше всего же украинцы в начале 2023 года покупали авто марки Toyota – 585 единиц.

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Об этом сообщает УкрАвтопром. Отмечается: автобомилей Toyota в январе украинцы купили на 2% меньше, чем годом ранее.

На втором месте по популярности авто марки Skoda – 235 шт (минус 16%). Далее идут:

Mercedes-Benz – 220 новых авто (+45%);

BMW – 212 шт. (+ около 30%);

Volkswagen – 204 авто (минус 16%).

"Бестселлером января 2023 года стал автомобиль Renault Duster. В активе которого 177 регистраций", – отмечают аналитики.

Отметим: согласно информации официального импортера Renault в Украине, цена автомобиля Renault Duster колеблется (без бонусов, в зависимости от комплектации) от 672 600 грн до 846 900 грн.

Правила получения водительского удостоверения изменили

В то же время в МВД обновили алгоритм получения водительского удостоверения. Он состоит из 5 шагов, первым из которых является теоретическая подготовка в автошколе.

Проходить она будет с помощью онлайн-тренажера, сообщили в самом министерстве. Отметив, что следующими шагами являются:

экзамен по теории в сервисном центре МВД;

практическая подготовка в автошколе;

внутренний практический экзамен в автошколе;

практический экзамен в сервисном центре МВД.

"Осваиваете водительские навыки, сдаете внутренний экзамен в автошколе, получаете свидетельство и обращаетесь в сервисный центр МВД. Если успешно преодолеваете практический экзамен, приходите и получаете свое первое водительское удостоверение", – рассказали в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам могут разрешить растаможивать автомобили через Дію – по измененной формуле. Рассмотрение соответствующих законопроектов в Верховной Раде ожидается уже в феврале.

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