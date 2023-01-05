В Украине ввели новые правила получения водительского удостоверения: какие изменения подготовили в МВД
В МВД обновили алгоритм получения водительского удостоверения. Он состоит из 5 шагов, первым из которых является теоретическая подготовка в автошколе.
Проходить она будет с помощью онлайн-тренажера, сообщили в самом министерстве. Отметив, что следующими шагами являются:
- экзамен по теории в сервисном центре МВД;
- практическая подготовка в автошколе;
- внутренний практический экзамен в автошколе;
- практический экзамен в сервисном центре МВД.
"Осваиваете водительские навыки, сдаете внутренний экзамен в автошколе, получаете свидетельство и обращаетесь в сервисный центр МВД. Если успешно преодолеваете практический экзамен, приходите и получаете свое первое водительское удостоверение", – рассказали в министерстве.
Ранее же в МВД рассказали, что на входе в экзаменационный класс будет стоять камера, которая будет распознавать лицо кандидата и рандомно определять ему место для сдачи экзамена. Сам же экзамен будетпроходить при соблюдении ряда условий. В частности:
- FACE ID-идентификации личности на протяжении всего процесса;
- фиксации лица и экрана при отрицательном ответе на экзаменационный вопрос;
- исключении удаленного доступа к рабочим местам;
- контроле за поведением личности;
- видео-фиксации процесса сдачи.
Зацепят изменения и практическую сдачу экзаменов. Так, соответствующие автомобили будут оснащены:
- видеорегистратором с четырьмя камерами – спереди, сзади, двумя проекциями салона;
- внутренним монитором для контроля ракурса и работы видеорегистратора;
- сигнализирующими датчиками;
- дублирующими педалями.
Выбор же маршрута для принятия практического экзамена будет осуществляться рандомно.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Дії запустили тестирование заявки на замену водительского удостоверения. Таким образом заменить его можно будет без поездки в сервисный центр.
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