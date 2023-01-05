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В Украине ввели новые правила получения водительского удостоверения: какие изменения подготовили в МВД

Роман Костюченко
Личные финансы
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В Украине ввели новые правила получения водительского удостоверения

В МВД обновили алгоритм получения водительского удостоверения. Он состоит из 5 шагов, первым из которых является теоретическая подготовка в автошколе.

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Проходить она будет с помощью онлайн-тренажера, сообщили в самом министерстве. Отметив, что следующими шагами являются:

  • экзамен по теории в сервисном центре МВД;
  • практическая подготовка в автошколе;
  • внутренний практический экзамен в автошколе;
  • практический экзамен в сервисном центре МВД.

"Осваиваете водительские навыки, сдаете внутренний экзамен в автошколе, получаете свидетельство и обращаетесь в сервисный центр МВД. Если успешно преодолеваете практический экзамен, приходите и получаете свое первое водительское удостоверение", – рассказали в министерстве.

В МВД обновили алгоритм получения водительского удостоверения

Ранее же в МВД рассказали, что на входе в экзаменационный класс будет стоять камера, которая будет распознавать лицо кандидата и рандомно определять ему место для сдачи экзамена. Сам же экзамен будетпроходить при соблюдении ряда условий. В частности:

  • FACE ID-идентификации личности на протяжении всего процесса;
  • фиксации лица и экрана при отрицательном ответе на экзаменационный вопрос;
  • исключении удаленного доступа к рабочим местам;
  • контроле за поведением личности;
  • видео-фиксации процесса сдачи.

Зацепят изменения и практическую сдачу экзаменов. Так, соответствующие автомобили будут оснащены:

  • видеорегистратором с четырьмя камерами – спереди, сзади, двумя проекциями салона;
  • внутренним монитором для контроля ракурса и работы видеорегистратора;
  • сигнализирующими датчиками;
  • дублирующими педалями.

Выбор же маршрута для принятия практического экзамена будет осуществляться рандомно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дії запустили тестирование заявки на замену водительского удостоверения. Таким образом заменить его можно будет без поездки в сервисный центр.

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