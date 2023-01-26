Растаможка авто "переедет" в Дію: украинцам готовят новую формулу

Украинцам могут разрешить растаможивать автомобили через Дію – по измененной формуле. Рассмотрение соответствующих законопроектов в Верховной Раде ожидается уже в феврале. В Минцифры же убеждают, что растаможка автомобилей через Дію станет одной из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли.

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Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил: речь идет о документах №7466 и №7468.

"На ближайшем заседании нашего Комитета будут наконец-то рассмотрены законопроекты №7466 и 7468 по растаможке автомобилей через Дію. Будет вынесена на рассмотрение парламента доработанная версия обеих инициатив. Рассмотрение в Раде планируется уже в феврале", – говорится в сообщении.

Что предусматривают законопроекты

Документы о растаможке авто через Дію были зарегистрированы в ВР еще в июне 2022 года. Так, законопроект №7466 предусматривает, что при растаможке больше не будет учитываться стоимость транспортного средства. То есть формула изменится

"Формула расчета будет состоять из следующих показателей: возраста, типа и объема двигателя и эксклюзивности транспортного средства", – сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук. То есть пенсионный сбор при растаможке авто (3-5% в зависимости от стоимости автомобиля) планируется отменить.

Законопроект №7468 же устанавливает правила онлайн-растаможки. Как рассказали ранее в Кабмине, прежде всего речь идет о том, что:

в Дії нужно будет ввести VIN-код авто, и система автоматически подсчитает, сколько нужно заплатить владельцу машины;

размер платежа будет формироваться в соответствии с характеристиками автомобиля: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность;

после растаможки в Дії можно будет и зарегистрировать авто;

на подачу документов потребуется не больше 5 минут.

Антикоррупционная реформа

В Минцифры же убеждают, что растаможка автомобилей через Дію станет одной из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли. Прежде всего из-за устранения возможности манипулирования ценой автомобиля.

"Это одна из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли. Благодаря цифровизации всех процессов мы устраняем возможность манипулировать ценой авто при растаможке", – объяснил глава министерства Михаил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дію тем временем вернули возможность получить справку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Среди прочего она понадобится для оценки и возмещения поврежденного или уничтоженного российскими оккупантами имущества.

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