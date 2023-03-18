Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры: сколько, кому и когда

В Украине в 2023-м году налог на квартиры и дома нужно платить по новым правилам. Налог коснется тех, кто владеет квартирой, площадь которой составляет от 60 квадратов, и домов площадью от 120 "квадратов".

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Как говорится в разъяснении ГНС, если есть и квартира, и дом, то их общая площадь не должна быть больше 180 "квадратов". Есть еще одно новшество: не нужно платить налог за недвижимость, которая находится в оккупации или зоне боевых действий.

Размер налога не может составлять больше 1,5% минималки за отчетный год. В 2023-м платят за 2022-й, поэтому речь идет об 97,5 грн за квадратный метр. Для примера: если у вас в собственности находится квартира площадью 100 квадратных метров, заплатить нужно только за 40 "квадратов" (100 минус 60), т. е. за разницу, между фактической и нормативной площадью. Сумма составит 3900 грн (97,5 грн за квадратный метр).

Но здесь стоит учитывать, что если ваша квартира разделена между членами семьи, например по 50 квадратов между вами и супругой, то налог платить не нужно. Получив уведомление о начислении налога на недвижимость, гражданин обязан оплатить его в течение двух месяцев. Если просрочить уплату на срок до 30 дней, то к сумме налога будет прибавлен штраф в размере 10% от начисленной суммы налога. В том случае, когда оплата налога просрочена более чем на 30 дней, штраф составит уже 20%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы также обязаны заплатить 18% с дополнительного дохода. Например, если вы получили плату за независимую профессиональную деятельность.

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