Украинцы должны платить около 2500 грн за бак бензина: на АЗС пересчитали цены

Чтобы заправить 50-литровый бак автомобиля бензином А-95 украинцам нужно выложить не менее 2 375 грн – по расценкам на 21 февраля. Однако в некоторых регионах заплатить придется сразу 2 550 грн. В среднем же, литр ресурса на АЗС стоит 48,2 грн, что на 7 коп. выше, чем было 19 февраля.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные "Все АЗС". Согласно им, 2 375 грн за полный бак придется выложить в ряде регионов, где литр бензина стоит 47,5 грн:

в Волынской;

Житомирской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Ривненской;

Тернопольской;

Хмельницкой областях.

2 550 грн за заправку авто платить нужно в областях, где литр бензина А-95 стоит 51 грн. Ими являются:

Херсонская;

Луганская.

Сколько нужно заплатить в других областях

По данным аналитиков, 2 387 грн за бак бензина надо платить в регионах, где ресурс стоит 47,75 грн/литр. Это:

Винницкая;

Днепропетровская;

Закарпатская;

Запорожская;

Кировоградская;

Николаевская;

Одесская;

Полтавская;

Харьковская.

В Донецкой области бак бензина обойдется в 2 400 грн. Здесь ресурс стоит 48 грн/литр. А кроме того:

в Черновицкой – 2 405 грн, где литр стоит 48,1 грн;

в Черкасской – 2 412 грн, цена литра – 48,25 грн;

в Киевской – 2 437 грн, цена литра – 48,75 грн;

в Сумской – 2 475 грн, цена литра – 49,5 грн;

в Черниговской – 2 500 грн, цена литра – 50 грн.

Украина создает экстренный запас бензина

В то же время Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание государственного запаса нефти и нефтепродуктов. Согласно документу, этого запаса должно хватать минимум на 2 месяца.

Создавать такой топливный резерв планируется совместно с представителями бизнеса. Сотрудничество государства и частных компаний будет происходить по вопросам хранения, безопасности, мониторинга и репортинга топлива.

Использовать резерв топлива будут в случае кризисной ситуации. Нефть и нефтепродукты разрешается направлять только на внутренние нужды Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские трейдеры в ближайшее время будут сокращать закупки импортного дизтоплива. Причина – достижение максимальных объемов запасов при снижении спроса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!