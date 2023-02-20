Поток дизтоплива в Украину из-за границы ослаб: почему стали меньше закупать

Украинские трейдеры в ближайшее время будут сокращать закупки импортного дизтоплива. Причина – достижение максимальных объемов запасов при снижении спроса.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: первые сигналы об уменьшении спроса на импортный ресурс рынок уже начал подавать.

"6-12 февраля объемы растаможенного дизтоплива без учета трубопроводных партий составили 102 тыс. тонн. Это на 36% меньше, чем на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

Стабилизация энергосистемы обвалила спрос

Аналитики подчеркивают: после стабилизации энергоснабжения во всех областях в Украине резко упали объемы закупок топлива владельцами генераторов. Так, по словам работников АЗС, "в последнее время стало меньше клиентов, приезжающих заправиться в канистры.

"В то же время компании аграрного сектора пока не оправдывают надежд поставщиков топлива. ... Аграрии откладывают закупки на последний момент. Некоторые компании не уверены, стоит ли сеять этой весной вообще", – рассказывают авторы материала.

В такой ситуации, констатируют они, трейдеры будут вынуждены сокращать закупки импортного горючего. "Накапливать запасы в дальнейшем не удастся, потому что мощности хранения практически исчерпаны", – резюмируют аналитики.

Сколько стоит дизтопливо 20 февраля

По состоянию на 20 февраля, дизтопливо в Киевской области, по данным "Все АЗС", продают в среднем по 53,2 грн/литр. Дороже всего на заправках сети Sentoza Oil – 57,9 грн/литр. В топ-3 также входят:

OKKO, WOG – по 53 грн;

Socar, Укргазбодобыча – по 52,99 грн.

Самые низкие цены зафиксированы в сети Mango – 48,49 грн/литр. За ней идут:

Авантаж 7 – 49 грн;

Укрнафта – 49,5 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание государственного запаса нефти и нефтепродуктов. Согласно документу этого запаса должно хватить минимум на 2 месяца.

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