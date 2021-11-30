Украинцев ждет новый курс доллара: подорожания не избежать
В Украине курс доллара уже достиг четырехмесячного максимума. Официальная стоимость "зеленого" по курсу Нацбанка превышает 27 грн. Аналитики уверены: дальнейшее подорожание валюты неизбежно, стоимость одного доллара может в ближайшие дни достигнуть и 27,5 грн.
Схожие прогнозы OBOZREVATEL озвучили аналитики Александр Болтян из Esperio Вадим Иосуб из "Альпари". Впрочем, по их мнению, выше отметки в 27,5 грн доллар в ближайшую неделю (29 ноября – 5 декабря) не поднимется.
Иосуб однако не исключает, что курс доллара будет расти и после 5 декабря. Доллар, по его оценкам, на межбанке (там покупают финансовые учреждения) будет находиться около отметки в 27,2 грн/долл. Украинцы же будут продавать валюту за 27,1 грн/долл, а покупать – за 27,3 грн/долл.
От чего сейчас зависит курс доллара в Украине
Высокий спрос на валюту в стране. Только населения в ноябре купило 200 млн долларов, иностранцы продают украинские долговые бумаги (ОВГЗ), полученные гривни тратят на покупку валюты. Отток уже свыше 4,3 млрд.
Новостной фон. Это, в первую очередь, заявления, что Россия готовит нападение на Украину. В результате инвесторы отказываются вкладывать деньги в украинские ценные бумаги, выводят свои активы. Также влияет ситуация в энергетическом секторе.
Спекуляции с курсом. Некоторые игроки специально разгоняют панику на рынке, чтобы побольше заработать больше на валюте.
Эксперты сходятся во мнении, что стабильность доллара в Украине может обеспечить только спокойная внутриполитическая ситуация. Любые угрозы военной эскалации, новости о якобы грядущем энергетическом срыве работают против Украины. Зарабатывают на таких новостях спекулянты, а страдает вся страна.
Как сообщал OBOZREVATEL:
риск технического дефолта США может серьезно повысить курс доллара в Украине. Это может произойти уже в середине декабря.
обвал турецкой лиры повлияет на украинских туристов. Правда, выиграть от обесценивания турецкой валюты смогут не все путешественники.