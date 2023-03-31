Украинцев могут "выписать" из квартир и домов без их согласия: юристы объяснили изменения в правилах

Собственник жилья может "выписать" лицо из своего жилья без его согласия. Речь идет о снятии с регистрации в квартире или доме лица, которое не имеет права собственности на это жилье, а также является совершеннолетним.

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Юристы утверждают, что теперь сделать это можно согласно п. 61 Порядка снятия с регистрации места жительства (пребывания), принятом Кабмином 7 февраля 2022 года. Как объясняют в Безвозмездной правовой помощи (БПМ), для этого собственнику жилья частной формы собственности следует подать в соответствующий орган регистрации письменное заявление "в отношении совершеннолетнего лица, место жительства (нахождения) которого зарегистрировано в [этом] жилье". К заявлению следует приложить:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право собственности на жилье, в котором задекларировано или зарегистрировано место жительства снимаемого лица.

"Снятие с задекларированного/зарегистрированного места жительства в электронной форме осуществляется в день подачи документов или не позднее следующего рабочего дня в случае их поступления по истечении рабочего времени органа регистрации. За услугу заявитель уплачивает ... 40,26 грн [по каждому лицу]", – отметили в БПМ.

В то же время, в 2023 году украинцы должны будут уплатить налог на квартиры и дома по новым правилам. Платить в текущем году нужно за период 2022 года. Налог коснется тех, кто владеет квартирой, площадь которой составляет от 60 квадратов, и домов площадью от 120 "квадратов".

Как говорится в разъяснении ГНС, если есть и квартира, и дом, то их общая площадь не должна быть больше 180 "квадратов". Есть еще одно новшество: не нужно платить налог за недвижимость, которая находится в оккупации или зоне боевых действий.

В целом же размер налога не может составлять больше 1,5% минималки за отчетный год. В 2023-м платят за 2022-й, поэтому речь идет об 97,5 грн за квадратный метр.

Как сообщал OBOZREVATEL, подавать заявление на получение компенсации за разрушенное войной жилье можно в течении действия военного положения и 1 года со дня его прекращение или отмена на территории, на которой оно располагалось. Срок рассмотрения заявления – до 30 календарных дней со дня подачи. При этом ряду категорий граждан будет предоставлено приоритетное право на получение компенсации за уничтоженное имущество.