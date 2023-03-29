Украинцам будут раздавать компенсацию за уничтоженное войной жилье: кто получит вне очереди

Подавать заявление на получение компенсации за разрушенное войной жилье можно в течении действия военного положения и 1 года со дня его прекращение или отмена на территории, на которой оно располагалось. Срок рассмотрения заявления – до 30 календарных дней со дня подачи. При этом ряду категорий граждан будет предоставлено приоритетное право на получение компенсации за уничтоженное имущество.

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Как сообщили в юрфирме TOTUM, речь идет об участниках боевых действий (УБД). А также:

лицах с инвалидностью в результате войны;

ветеранах войны;

призванных на военную службу по призыву во время мобилизации и которым не предоставлен статус УБД;

многодетным семьям;

лицам с инвалидностью I и II групп.

"Что касается компенсации за поврежденный объект недвижимого имущества, то такой порядок пока неизвестен. ... Порядок компенсации будет разработан Кабмином", – говорится в сообщении.

За что можно получить компенсацию

Компенсация предусмотрена за уничтоженные и поврежденные объекты недвижимого имущества. А именно:

квартиры, другие жилые помещения в здании, дома усадебного типа,

садовые и дачные дома;

объекты строительства, в которых на момент уничтожения были возведены несущие и наружные ограждающие конструкции (кроме светопрозрачных конструкций и заполнение дверных прорезей), а также получено право на выполнение строительных работ;

составные части объектов строительства (квартиры, другие жилые помещения в здании) – при условии, что на момент уничтожения у объекта строительства были возведены несущие и наружные ограждающие конструкции (кроме вышеописанных), а также получено право на выполнение строительных работ.

общее имущество многоквартирного дома.

Кто может получить компенсацию

Компенсация предусматривается владельцам поврежденных/уничтоженных объектов недвижимого имущества. А также:

заказчикам строительства;

владельцам СМП (субъектов малых предприятий) на неделимые жилые объекты незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости ("МОН") – но только жилой;

инвесторам, вложившим деньги до 10 октября 2022 года;

членам ЖСК, еще не оформившим право собственности;

наследники вышеупомянутых лиц;

ОСМД, управляющим многоквартирных домов, жилищно-строительным кооперативам.

Когда могут отказать в получении компенсации

Как объясняют в TOTUM, есть три основания для отказа в предоставлении компенсации за уничтоженную недвижимость. Это:

подача заявления лицом, которое не может быть получателем компенсации или не имеет для этого полномочий;

выявление недостоверных данных, указанных в заявлении;

подача заявления после истечения соответствующего срока.

За какое уничтоженное жилье нельзя будет получить компенсацию

Для получения компенсации нельзя выбирать объект недвижимости, расположенный на:

временно оккупированной территории;

на территории терробщин, которые расположены в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (в соответствии с перечнем, утвержденным Минреинтеграцией).

Сколько будут рассматривать заявление

Заявление на компенсацию подается в соответствующую Комиссию. Сделать это можно в электронной или бумажной форме.

Срок рассмотрения заявления – до 30 календарных дней со дня подачи. При этом, по решению комиссии срок рассмотрения может быть продлен на 30 календарных дней – при условии, если уничтоженный объект:

расположен в районе проведения военных (боевых) действий;

находится во временной оккупации, окружении (блокировке).

"Решение о предоставлении/отказе в предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимое имущество подлежит утверждению решением исполнительного органа совета, военной администрацией населенного пункта или военно-гражданской администрацией в течение 5 календарных дней с дня принятия комиссией решения", – объяснили юристы.

Как сообщал OBOZREVATEL, деньги за поврежденное имущество получить будет практически невозможно. Вместо них будут предоставляться, в частности, либо жилищные сертификаты, либо оплата ремонтных работ.