Украинцы по-новому должны заплатить налоги со своих квартир: сколько есть времени на оплату 

В Украине в 2023-му налог на квартиры и дома нужно будет платить по новым правилам. Министерство финансов своим приказом ввел новую форму декларации (дополнены адреса, сроки использования льготы). Платить в текущем году нужно за период 2022 года. Налог коснется тех, кто владеет квартирой, площадь которой составляет от 60 квадратов, и домов площадью от 120 квадратов.

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Как говорится в разъяснении ГНС, если есть и квартира и дом, то их общая площадь не должна быть больше 180 квадратов. Есть еще одно новшество: не нужно платить налог за недвижимость, которая находится в оккупации или зоне боевых действий.

Каким будет размер налога?

Весь собранный налог остается в бюджете населенного пункта. Поэтому органам местного самоуправления разрешают уменьшать размер налога (увеличить нельзя). В законе же указаны "рамки". Правда, чаще всего местная власть эти "рамки" и использует для начисления налогов.

Итак, размер налога:

не может составлять больше 1,5% минималки за отчетный год. В 2023-м платят за 2022-й, поэтому речь идет об 97,5 грн за квадрат.

Для примера, если у вас в собственности находится квартира площадью в 100 квадратных метров, заплатить нужно только за 40 квадратов (100 минус 60). За разницу, между "нормой" и фактической площадь. Сумма составит 3900 грн (97,5 грн за каждый квадрат).

Но здесь стоит учитывать, что если ваша квартира разделена между членами семьи, например, между вами и супругой по 50 квадратов, то налог платить не нужно.

Ознакомиться с новой формой декларации можно здесь. Для заполнения декларации стоит обратиться в налоговую по месту своей регистрации. Там помогут заполнить бланки и могут предоставить консультацию. Тем, кто откажется платить, грозят штрафы и взыскания через суд.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы также обязаны заплатить 18% с дополнительного дохода. Например, если вы получили плату за независимую профессиональную деятельность.

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