Украинцам с 1 сентября начнут по-новому доставлять пенсии: что и для кого изменится

Украинцам с 1 сентября перестанут доставлять пенсии с помощью почтальонов (за редким исключением). Около 1,7 млн человек должны либо самостоятельно выбрать банк, либо же им откроют счет в том финучреждении, который определит Пенсионный фонд.

Как рассказала UBR.ua исполнительный директор Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробокова, согласно постановлению КМУ до 1 сентября Пенсионный фонд должен провести конкурс среди операторов почтовой связи на получение соответствующего права.

"В итоге на обслуживание в банки могут перевести около 1,7 млн пенсионеров, сейчас получающих пенсии наличными через "Укрпочту". При этом, как заявляла министр соцполитики Марина Лазебная, часть пенсионеров, относящихся к категории маломобильных (всего их также 1,7 млн), уже перешли на обслуживание в банки", – говорится в публикации.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в знак протеста против такого нововведения решил отключить терминалы в отделениях. Он напомнил, что 30 апреля премьер-министр Денис Шмигаль по результатам совещания пообещал, что переход на получение пенсий в безналичной форме не будет обязательным и будет проходить постепенно.

Премьер также дал поручение Минсоцполитики и Пенсионному фонду отработать изменения в постановлении, которое предусматривает такой перевод с 1 сентября, и "вести себя прилично, не расшатывая ситуацию и не травмируя здоровье пенсионеров".

Как ранее писал OBOZREVATEL, "Укрпочта" решила купить небольшой банк, у которого не должно быть портфеля проблемных активов. Сейчас рассматривается до трех вариантов.