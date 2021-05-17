'Укрпочта' решила купить банк

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что почтовый оператор решил купить небольшой банк. Сейчас рассматривается до трех вариантов.

"Укрпочта" начинает процесс приобретения банка. Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьезном деле. Ну чтобы потом не сказали, что заплатили дорого за что-то не то", – сообщил Смелянский на своей странице в Facebook.

По его словам, приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с небольшим количеством филиалов. Также у банка не должно быть портфеля проблемных активов.

"Сейчас есть 2-3 таких цели, с которыми мы начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих 5-6 месяцев. Выполняем обещания и верим в свою мечту", – резюмировал Смелянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июля 2020 года "Укрпочта" продала свои склады в Киеве за 18 миллионов гривен. О первом заключенном договоре по продаже недвижимости сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.