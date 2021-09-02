Украинцам с 1 сентября начнут начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Вот, кто заплатит

Украинцы, которые владеют квартирами от 60 квадратов и домами от 120 квадратов и не заплатили налоги на недвижимость, должны будут заплатить штрафы. Его размер зависит от того, насколько задержать платеж.

Об этом говорится в ст. 266 Налогового кодекса Украины. Так, если задержать платеж на период до 30 дней – штраф в размере 10% долга; если задержать платеж более чем на 30 дней – штраф в размере 20% долга.

Отметим, что размер налога составляет 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год. На данные момент это 70,89 грн. Местная власть имеет право уменьшить налог или норму по площади, с которой нужно взымать деньги.

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К примеру, по нормативу с квартиры площадью в 100 квадратов нужно будет заплатить налог всего за 40 квадратных метров. Это 2,8 тыс. грн. Платить должны те, кто получил квитанции. Их рассылали до 1 июля и после этого было два месяца (до 1 сентября), чтобы внести деньги. После уплата возможно только со штрафом.

Кстати, те, кто не может заплатить, имеют право обратиться за рассрочкой. Для этого нужно обратиться в свою налоговую по месту регистрации.

Как ранее писал OBOZREVATEL: