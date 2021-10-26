Украинцам разрешат мгновенные денежные переводы по номеру телефона и никнейму: как это будет работать

В Украине планируют запустить систему мгновенных платежей, оператором и расчетным центром которой станет Национальный банк Украины (НБУ). Переводы в ней можно будет осуществлять по номеру телефона или даже по псевдониму. Такая система обрабатывает денежные операции в режиме реального времени, причем круглосуточно. То есть получатель (даже юрлицо) сможет сразу же после перевода распоряжаться средствами.

Проект концепции такой системы обнародовал НБУ. Обсуждение проекта продлится до 21 ноября 2021 года. Регулятор также перечислил главные особенности будущей системы:

она будет работать 24 часа в сутки и без выходных;

средства будут перемещаться непосредственно между счетами пользователей;

платеж нельзя будет отозвать;

получатель будет мгновенно уведомлен о начислении средств и сможет сразу их использовать.

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Интересно, что идентификация пользователей в системе будет происходить с помощью т.н. Alias. Это специальная комбинация букв, цифр и других знаков. Причем один счет может иметь несколько Alias, но привязать один Alias к нескольким счетам невозможно.

В Alias, кстати, могут использоваться никнеймы или номера телефонов – кому как удобнее. Таким образом, пользователи смогут не "светить" свои номера банковских карт и реквизиты счетов.

В Нацбанке рассчитывают, что запуск такой системы поможет развитию безналичных расчетов. "Главная цель создания системы мгновенных платежей – предоставить возможность пользователям осуществлять быстрые, дешевые переводы и платежи с одного счета на другой", – отметили в НБУ.

Где может использоваться новая система платежей:

денежные переводы между физлицами;

оплата в интернет-магазинах;

оплата в через терминалы в торговых точках;

оплата по банковским реквизитам;

выдача наличных со счета;

пополнение счета наличными.

Украина – далеко не первая страна, в которой запускают систему мгновенных платежей (СМП). Такие платежи активно внедряют по всему миру.

В частности, СМП работают по всей Европе, в США и Канаде, в Китае и странах Латинской Америки. В некоторых государствах даже работает по две таких системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине работает система финансового мониторинга. Она не позволяет переводить на карты крупные суммы средств, происхождение которых никак не подтверждено.

Например, украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся.

Также мы писали о том, какие документы нужно предоставить банку, если перевод заблокировали из-за финансового мониторинга. Проблемы с депозитами и переводами возникают у многих украинцев.