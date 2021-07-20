Как отправить 10 тыс. грн родственнику и не попасть под банковский мониторинг: разъяснение НБУ

Украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся.

Об этом говорится в разъяснении НБУ, опубликованном на официальном сайте. "Если гражданин имеет эти средства на своем счете, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме", – говорится в разъяснении.

Владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками, которые открывали им такие счета. Если же есть наличные, то перевести деньги можно:

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в отделении банка, имея с собой паспорт;

через устройства с функцией приема наличных – терминалы самообслуживания, банкоматы, которые технологически смогут обеспечить верификацию плательщика.

Без верификации переводить можно сумму до 5000 грн. Отметим, согласно правилам финансового мониторинга, банки обязаны проводить верификацию на сумму от 400 тыс. грн, но могут делать это и с незначительными, но подозрительными суммами. Под особо пристальным вниманием находятся платежи наличностью.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие документы нужно предоставить банку, если перевод заблокировали из-за финансового мониторинга. Проблемы с депозитами и переводами возникают у многих украинцев.