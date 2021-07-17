Банки блокируют переводы и депозиты украинцев: какие документы могут потребовать

В Украине блокируют банковские переводы и депозиты. Финансовые учреждения обязаны проводить финансовый мониторинг, в результате под усиленную проверку могут попасть даже небольшие транзакции у любого клиента.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Каждый банк использует свою систему финансового мониторинга, однако при этом все должны выполнять общие требования НБУ.

Обязательно проверять операции банк должен только на сумму от 400 тыс. грн. При этом многие банки верифицируют операции на сумму от 150 тыс. грн, но могут заблокировать любую сумму, если она покажется сомнительной.

Особо будут проверять:

операции с наличкой;

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"ФОПов" и юрлиц, которые открылись не позже трех месяцев назад;

публичных деятелей.

Задача банка не допустить, чтобы с помощью финансового учреждения отмывали деньги, уклонялись от уплаты налогов и т.д.

Каждый раз это может быть разный пакет документов. Если заблокировали счет физлица-предпринимателя после операции, которую банк посчитал сомнительной, достаточным может быть акт выполненных работ. В других случаях достаточно показать налоговую декларацию (или электронную в случае, если заблокировали счет чиновника, депутата местного совета).

Также могут попросить:

справку о доходах;

документ, который подтверждает полученный доход (например, о продаже имущества);

письменное пояснение и т.д.

Документы можно подать как на сайте вашего банка, так и при личном визите в отделение.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине мошенники подделывают карты украинцев. Для этого в банкоматах устанавливают специальные устройства, которые помогают считывать карты.