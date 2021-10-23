Украинцам раздадут на коммуналку на 50% больше денег: для кого изменят правила

В Украине во всех регионах, где ввели красную зону, на 50% увеличат размер субсидий. В результате украинцам могут увеличить размер выплат на тысячи гривен.

Как разъяснили в Министерстве социальной политики, нормативы потребления коммунальных услуг на время действия в регионе красной зоны (возникает из-за резкого роста новых случаев заражения коронавирусом), увеличивают наполовину.

Сейчас действуют следующие нормативы:

два кубометра воды на человека;

3,6 кубометра воды, если нет горячего водоснабжения;

1,6 кубометра горячей воды;

3,3 кубометра газа на человека;

Видео дня

5,4 кубометра газа на человека, если голубым топливом подогревают воду;

70 кВт*час электроэнергии на семью + 30 кВт*час на каждого человека.

"При этом предусмотрено, что на период карантина для регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности расчет жилищных субсидий производится с учетом увеличенных на 50 процентов социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату централизованного снабжения холодной и горячей воды, водоотведения", – отмечают в ведомстве.

Пенсионер с выплатой в 3723 грн, который живет в квартире площадью в 40 квадратных метров, может заплатить за коммуналку около 453 грн, остальное покроет субсидия. Сейчас это 1035,8 грн, а после увеличения нормы можно будет рассчитывать на помощь в размере 1779,9 грн.

Отметим, семь областей Украины могут попасть в "красную" карантинную зону из-за распространения коронавируса. Это Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Бюджетных средств, выделенных на субсидии в 2021 году, может не хватить на компенсацию расходов на коммуналку. Чтобы не допустить задержки, придется вносить изменения в бюджет страны.

Напомним: