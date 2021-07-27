В Украине урежут субсидии: пенсионерам придется платить за коммуналку на 700 грн больше

В Украине Кабинет министров планирует на 50% сократить нормы потребления коммунальных услуг при расчете субсидий. В результате одинокий пенсионер со средней выплатой, который живет в квартире площадью 40 квадратных метров, получит субсидию, размер которой будет на 700 грн меньше.

Такие расчеты OBOZREVATEL озвучил экс-министр соцполитики Андрей Рева. Так, в квартире площадью 40 квадратных метров коммуналка в пределах соцнормативов, который действуют сейчас, обойдется в 2233 грн. Сам субсидиант сможет заплатить 453 грн (рассчитано по формуле определения субсидии с учетом дохода и прожиточного минимума).

С действующими нормативами такой пенсионер получит 1779,9 грн субсидии. А по новым правилам, которые урежут нормативы, уже 1035,8 грн. То есть размер выплаты сократится более чем на 700 грн. И если продолжить тратить по старому нормативу, то за коммуналку придется отдать на 700 грн больше.

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Что важно знать о субсидиях:

размер скидки считается по формуле: доход на одного члена семьи, поделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. Полученная цифра – тот процент общего дохода семьи, который можно отдавать на коммуналку. Затем считают стоимость коммунальных услуг по нормативу и от полученной цифры отнимают указанную часть дохода.

с уменьшением нормативов значительно сократится и размер субсидий;

норматив на время карантина увеличили на 50%, а теперь его снова хотят поднять.

Рева же считает, что из-за роста числа бедных украинцев с 41 до 51% во время пандемии, снижать нормативы потребления сейчас нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров ужесточил требования к доходам украинцев для предоставления жилищных субсидий. В частности, теперь при назначении госпомощи будут учитываться средства от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.