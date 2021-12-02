В Украине откроют 100 центров, где будут рассказывать, как получить "тысячу Зеленского"

Для выплаты "тысячи Зеленского" в Украине будут запущены 100 офлайн-центров поддержки. В них украинцам будут оказывать помощь в получении этих денег.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает "Интерфакс-Украина". При этом она подчеркнула: если ранее планировалось выделить на проведение выплат 3 млрд грн, то теперь эта сумма увеличилась практически в три раза – до 8 млрд грн.

"Законопроект по выделению 3 млрд грн в этом году на т.н. "тысячу гривен для вакцинированных" теперь предусматривает повышение этой суммы до 8 млрд грн. Для старта этой программы будут работать 100 офлайновых центров поддержки, где будут оказывать помощь гражданам – чтобы эта тысяча гривен была получена", – рассказала Шуляк.

Видео дня

На первом этапе программы выплаты планируется делать через приложение Дія. Для этого нужно:

в Дії перейти в услугу "єПідтримка";

пройти проверку на соответствие указанным критериям;

открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Раздача тысячи гривен за вакцинацию направлена, в первую очередь, на поддержку бизнеса, а не людей. Рядовым украинцам же просто дается возможность дополнительно воспользоваться рядом услуг.

Об этом ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. При этом он подчеркнул: программа направлена на поддержку ряда направлений бизнеса, больше других, по мнению власти, пострадавших от пандемии COVID-19, и где есть угроза потери рабочих мест:

креативных индустрий (кинотеатры, театры, кинозалы, музеи и т.д.);

спортивные и фитнесс-залы;

внутренних перевозок.

Впрочем, озвученный премьером перечень не является полным. Об этом сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила:

В текущее время министерство работает над расширением круга сфер, где вакцинированные смогут использовать свои поощрительные выплаты. В частности, уже объявлено, что "тысячу Зеленского" можно будет потратить на покупку книг.

Министерство экономики будет начислять деньги на спецкарточки украинцев. Те в свою очередь могут рассчитываются ними на предприятиях, соответствующих определенным MCC-кодам.

МСС-код – код вида торговой точки. Это четырехзначный номер, который применяется в отрасли банковских карт для классификации торгово-сервисных предприятий по типу их деятельности.

Как рассказали в Минцифре, финансовые операции с виртуальными картами будут вполне безопасными. Они будут проходить через банки-партнеры, а те имеют надежные системы защиты платежей.

Выплаты 1 тыс. грн вакцинированным украинцам с 19 декабря будут проводиться исключительно с помощью приложения Дія. А бизнесу для участия в программе обязательно понадобится платежный терминал или онлайн-система продаж.

Рассчитаться полученными деньгами другим способом у украинцев не получится. "Для участия предприятиям требуется наличие платежного терминала или онлайн-точки продаж, соответствие основной деятельности MCC-кода, перечень которых будет определен постановлением правительства", – рассказал OBOZREVATEL директор департамента регуляторной политики и предпринимательства Министерства экономики Украины Александр Палазов.

Никаких комиссий за обслуживание виртуальных карт, на которые будут приходить обещанные президентом Украины Владимиром Зеленским 1 тыс. грн, не будет. Виртуальные карты для получения выплат будут доступны в госсервисе Дія, они будут бесплатными. Сами же средства начнут приходить гражданам с 19 декабря.

Но сначала украинцы должны будут пройти краткую верификацию в приложении. А вот предоставление наличных денег на первом этапе программы не предусмотрено.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы с юмором отреагировали на обещание Зеленского о выплатах для вакцинированных граждан. В сети стали постить разные фотожабы и троллить его инициативу.