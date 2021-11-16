Шмыгаль объяснил, где возьмут деньги на выплату 'тысячи от Зеленского' вакцинированным

Выплаты по тысяче гривен для вакцинированных украинцы профинансируют сами. Средства возьмут из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от коронавируса.

Об этом на брифинге 16 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава Кабмина уточнил, что программа будет работать в 2021-м и в первой половине 2022 года.

"Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от коронавируса – то есть, общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства", – сказал Шмыгаль.

Премьер заверил, что все вакцинированные граждане смогут воспользоваться программой.

Напомним, что выплаты по тысяче гривен вакцинированным гражданам президент Владимир Зеленский анонсировал 15 ноября. Однако деньги на руки украинцы не получат, потратить их можно будет только на культуру, путешествие или спорт. Полный перечень услуг будет обнародован позднее.

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В соцсетях потроллили инициативу президента и опубликовали множество фотожаб, в том числе и с портретом Зеленского на тысячной купюре.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что власти таким образом хотят стимулировать экономику потребления. Он отметил, что сфера развлечений больше всего страдает от карантина.