Украинцам пересчитают пенсии: выплаты повысят не всем, а реальный их размер обвалится

Украинцам уже через полтора месяца пересчитают пенсии: увеличатся максимальные и минимальные выплаты, а также надбавки за стаж сверх нормы. Но даже после всех перерасчетов, абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе, как и сейчас, останется за чертою бедности.

О том, как пересчитают пенсии с 1 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцам с 1 июля проведут очередную индексацию пенсий. Это связано с пересмотром прожиточного минимума. Увеличится минимальная (на 85 грн) и максимальная (850 грн) выплаты.

никто не будет получать пенсию ниже 1854 грн (сейчас 1769 грн);

максимальную пенсию повысят до 18 540 грн (сейчас 17 690 грн).

Перерасчет предусмотрен утвержденным бюджетом Пенсионного фонда. Вместе с тем увеличатся и надбавки за сверхнормативный стаж (они составляют 1% от минимальной пенсии за каждый год).

Кроме того, несколько дней назад министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что с 1 июля пенсии пересчитают тем, кто не получил прибавку в рамках индексации в прошедшие два года. Они могут рассчитывать на прибавку в размере 100 грн.

"С 1 июля на 100 грн, то есть мы даем ежемесячную доплату к пенсиям тем людям, которые не попадали под индексацию в 2019-2020 годах. Так прописано в законодательстве, реформа 2017 года", – рассказала глава Минсоцполитики.

Большинство пенсионеров (54,7%) получает выплаты, размер которых не превышает 3 тыс. грн. Больше 10 тыс. грн платят всего лишь 419 тысячам пенсионеров (3,8%).

Более 10 000 грн – 419 022 пенсионера (3.8%)

5 001-10 000 грн – 1 457 878 (13.2%)

4 001-5 000 грн – 1 004 321 (9.1%)

3 001-4 000 грн – 2 123 774 (19.2%)

2 001-3 000 грн – 4 287 088 (38.8%)

Меньше 2 000 грн – 1 760 766 (15.9%)

Если же внимательнее посмотреть на структуру пенсий, окажется, что в течение последних нескольких лет самые высокие прибавки получали судьи. Более того, размер их выплаты не зависит от прожиточного минимума.

К примеру, с января 2019-го пенсии судей выросли с 28,7 до 77,3 тыс. грн. В то же время военным на заслуженном отдыхе за это же время добавили всего 1 тыс. грн – в среднем их выплата увеличилась с 4,6 до 5,6 тыс. грн. Средняя пенсия по стране при этом выросла на 1,1 тыс. грн и по состоянию на апрель 2021-го не достигает даже 4 тыс. грн.

По подсчетам Минсоца, фактический прожиточный минимум для пенсионера составляет 4 382,47 грн. И все, кто получает меньше, находятся за чертой бедности. Действующий размер пенсии даже после повышения будет в несколько раз ниже.

Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко поясняет OBOZREVATEL: от прожиточного минимума зависит размер многих социальных выплат, поэтому для его повышения до реального уровня придется резко увеличивать бюджет Минсоца. А денег на это нет.

"Если резко его повысить, это выльется в большие деньги. Известно, что прожиточный минимум, который устанавливается в бюджете, значительно меньше его реального размера. Главный вопрос: где взять деньги? Непонятно, что будет с экономикой, что будет с бюджетом. Конечно, прожиточный минимум занижен", – поясняет ученый

"Это нельзя называть прожиточным минимум. Это величина, к которой привязаны расходы на социальные выплаты", – рассказывает Ткаченко.

Сейчас украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты, говорят в Минсоцполитики. Постепенно эта цифра снизится до 18%. К примеру, с зарплатой в 10 тыс. грн сейчас можно получать около 2,87 тыс. грн, а в 2055-м при таких же условиях уже 1,8 тыс. грн.

"Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", – отметила Лазебная.

И это еще относительно позитивный прогноз. Премьер-министр Денис Шмыгаль вовсе считает, что через 15 лет украинцы (если ничего не изменить) вообще не будут получать пенсии. Причина все та же – демографическая ситуация.

"Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", – сказал премьер.

Сейчас в правительстве рассматривают возможность ввести накопительные пенсии для тех, кто еще работает. Они ежегодно будут отдавать часть своей выплаты в специальный фонд. Однако проблему действующих пенсионеров это не решит. И те, кто сейчас выходят на пенсию, столкнуться с ежегодным снижением реального уровня выплат.