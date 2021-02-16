Пенсии в Украине могут сократиться в 1,5 раза, – министр соцполитики

В Украине без введения обязательных накопительных пенсий (будут существовать параллельно с действующими) размер пенсий сократится в полтора раза с 18 до 28,7% от зарплаты уже в 2055 году.

Об этом на Пенсионном форуме заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Выступление транслировалось на официальной странице ведомства в Facebook. "Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", – отметила Лазебная. По ее словам, детенизация рынка труда и зарплат не состоялась, так Пенсионный фонд не наполнился средствами, чтобы повысить пенсии.

При этом, по мнению главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимура Хромаева, размер пенсий к 2030 году сократится в 1,5 раза из-за усиления демографического кризиса.

"Никто не может гарантировать, что пенсия первого уровня (действующая выплата. – Ред.) в силу демографии не будет уменьшаться. Потому что она зависит от того, сколько работающих граждан отчисляют на пенсии, на покрытие расходов пенсионеров. А количество пенсионеров у нас растет, поэтому пенсия первого уровня будет уменьшаться", – заявил финансист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.