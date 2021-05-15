Пенсии украинцам пересчитают через несколько месяцев: министр рассказала, кому и как

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что с 1 июля 2021 года пенсии пересчитают тем, кто не получил прибавку в рамках индексации в прошедшие два года. Они могут рассчитывать на повышение в размере 100 грн.

Об этом глава минсоцполитики заявила на телеканале "Украина 24". Также рассматривает возможность повышение пенсий чернобыльцам.

"С 1 июля на 100 грн, то есть мы даем ежемесячную доплату к пенсиям тем людям, которые не подпадали под индексацию в 2019-2020 годах. Так прописано в законодательстве, реформа 2017 года. Мы знаем эту категорию людей, и когда мы делали индексацию с марта для 8 млн человек, я знала, что еще есть полмиллиона вот таких людей, мы для них также определили с 1 июля ежемесячную доплату по 100 грн", – рассказала глава Минсоцполитики.

Проблема с пенсиями украинцев с инвалидностью состоит в том, что многие из них не имеют достаточного стажа. Однако при этом такая ситуация возникла не по их вине, поэтому, как уверена Лазебная, правила нужно менять.

"Мы сейчас внесем на правительство постановление о повышении пенсий, минимальных пенсионных выплат для инвалидов I группы. У людей нет стажа. Они же не виноваты, что по состоянию здоровья не могли работать, а у них, например, стажа нет, чтобы получить более 2000 грн мы сейчас им поднимем пенсию. В прошлом году мы внесли в Раду законопроект, где предлагаем на 40% повысить пенсии ликвидаторам на ЧАЭС с инвалидностью. Кроме того, вчера я подписала в правительство законопроект о повышении минимальных пенсионных выплат для чернобыльцев, они увеличиваются в два раза", – сообщил министр.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.