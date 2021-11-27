Украинцам повысят зарплаты: кто может получить больше всех

В Украине в 2022-м ожидается рост зарплат по разным оценкам в среднем до 10%. При этом быстрее всего будут расти зарплаты в медицинской, образовательной и логистической сферах.

Как рассказал эксперт Esperio Александр Болтян в комментарии UBR, медицина стала одной из самых перспективных сфер в результате пандемии коронавируса. "Одновременно с этим перспективы в логистике связаны с тем, что из-за запретов выходить на улицу потребители все чаще будут пользоваться услугами доставки", – отмечает издание.

Также стоит отметить традиционно высокий рост зарплат в секторе IT. За таких специалистов конкурируют не только украинские работодатели, но и международные компании. Поэтому их оклады вынуждено повышают.

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Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина утверждает, что надеяться на существенный рост доходов большинству украинцев не стоит: "Средний коридор зарплаты, которую поднимают, это 5-10%. Очень редко – 15-20%, но это удерживающие меры, когда специалиста нужно держать двумя руками, потому что он уже почти уволился", – говорит эксперт.

Отметим, самая низкая средняя зарплата по данным Госстата в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

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