Украинцам повысят зарплаты: кто может получить больше всех
В Украине в 2022-м ожидается рост зарплат по разным оценкам в среднем до 10%. При этом быстрее всего будут расти зарплаты в медицинской, образовательной и логистической сферах.
Как рассказал эксперт Esperio Александр Болтян в комментарии UBR, медицина стала одной из самых перспективных сфер в результате пандемии коронавируса. "Одновременно с этим перспективы в логистике связаны с тем, что из-за запретов выходить на улицу потребители все чаще будут пользоваться услугами доставки", – отмечает издание.
Также стоит отметить традиционно высокий рост зарплат в секторе IT. За таких специалистов конкурируют не только украинские работодатели, но и международные компании. Поэтому их оклады вынуждено повышают.
Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина утверждает, что надеяться на существенный рост доходов большинству украинцев не стоит: "Средний коридор зарплаты, которую поднимают, это 5-10%. Очень редко – 15-20%, но это удерживающие меры, когда специалиста нужно держать двумя руками, потому что он уже почти уволился", – говорит эксперт.
Отметим, самая низкая средняя зарплата по данным Госстата в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.
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в Польше число украинских заробитчан достигло исторически высокой отметки, при этом спрос на них все еще остается большим. Одна из причин: ВВП у соседей по итогам года увеличится на 11,1%, поляки активно выходят из кризиса и нуждаются в рабочей силы.