Украинцам повысят налоги на квартиры и авто, сборы с части "ФОПов" тоже вырастут. Разбор реформы Кабмина

Президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции анонсировал налоговую реформу в Украине. И хоть документ все еще находится на согласовании Минфина, Кабмин уже успел его утвердить. Самые скандальные новшества касаются повышение ренты на железную руду, в три раза хотят повысить ставки экологического налога. Однако некоторые изменения могут коснутся и рядовых украинцев.

OBOZREVATEL получил в свое распоряжение предварительный проект налоговой реформы и разобрал главные новшества, которые могут коснутся каждого. Подробнее читайте в материале.

Уже несколько лет в Украине обсуждают возможность пересмотреть критерии для определения "элитного авто". Сейчас такими считаются те, которые не достигли возраста 5 лет и стоят не меньше 375 минималок (2,2 млн грн). С ростом минимальной зарплаты количество плательщиков налога сокращается.

Например, при минимальной зарплате в 4,7 тыс. грн платить нужно было за машины, стоимость которых составляет от 1,7 млн грн. В Кабмине предлагают, чтобы налог на машины платили все владельцы авто, цена которых превышает 200 минималок. Сейчас это 1,2 млн грн. Размер налога составляет 25 тыс. грн. Он платится раз в год.

Министерство финансов считает, что акцизы на сигареты и алкоголь нужно дополнительно повысить на уровень прошлогодней инфляции. А это 5%. В результате пропорционально могут вырасти в цене все алкогольные напитки и табачные изделия.

Табачные компании выступают категорически против такого решения. Они уверяют, что из-за уже утвержденного ежегодного роста акцизов якобы отрасль уходит в тень. Кроме того, им также запретят производить с запасом и заполнять склады продукцией, за которую заплатили более низкий акциз.

Простые украинцы (физлица) при продаже недвижимости должны заплатить налог в размере 5%, а компании – 18%. В Минфине предлагают ввести норму, согласно которой начиная с третьей квартиры рядовые украинцы должны будут платить столько же, сколько и компании.

Это позволит избавиться от схемы, при которой девелоперы оформляют на себя квартиры и после продают их уже как физлица.

Физлицам-предпринимателям на четвертой группе единого налога (фермеры) придется платить больше за каждый гектар. Так, планируют пересмотреть следующие ставки:

для пашни, сенокосов и пастбищ – с 0,95 до 1,9;

для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, – с 0,57 до 1,14;

для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях) – с 0,57 до 1,14;

для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, – с 0,19 до 0,38.

Существенно вырастут ставки на железную руду. По новой шкале ставка ренты на железорудное сырье (ЖРС) будет зависеть от индекса цен на ЖРС с 62% содержанием железа CFR China. Наивысшая составит 16% (при цене выше $180/тонна), затем 14% (от $150 до $180/тонна), 12% (от $120/тонна до $150/тонна), 8% (от $85 до $120/тонна), 3% (от $65 до $85/тонна) и, наконец, 0,1% (ниже $65/тонна).

Кроме того:

разрешат проводить проверки , когда есть информация о нарушениях в обороте топлива, запретят снижать стоимость полезных ископаемых (+3 млрд);

перенесут на производителей и импортеров уплату 5% акцизного налога на максимальную розничную цену табачных изделий (+1,9 млрд грн);

внедрят минимальный налог на 1 га сельскохозяйственной земли (+10,3 млрд);

ограничат возмещение НДС для посредников в продаже потребительских товаров (+3 млрд грн).

В долгосрочной перспективе влияние на экономику административных норм, обозначенных в проекте изменений в Налоговый кодекс, может быть негативным, заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. По его словам, в краткосрочной перспективе законопроект действительно увеличит поступления в бюджет. Но вот в будущем могут быть проблемы:

"Есть эластичность рынка, которая говорит о том, что если налоги сверхбольшие, бизнес на это реагирует. Если налоговая нагрузка непомерная, бизнес уходит в тень. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. По моему мнению, у нас, как у государства, должны быть справедливые налоги. Я не говорю о том, что они должны быть низкие, или нулевые. Это неправильно. Но мы всегда заработаем больше на инвестициях и создании рабочих мест, чем на сборе налогов", – говорит Железняк.

"Проблема идеи: "я поднял налоги в 3 раза и у меня в 3 раза больше денег", – в том, что она не работает", – уверен Железняк.

Генеральный директор Baker Tilly Ukraine Александр Почкун считает, что увеличение налогов в не совсем богатой стране, в которой происходит еще первоначальное накопление капиталов, никогда не приводит к позитивным результатам. По мнению Почкуна, увеличение налогов – это "латание дыр", хотя уменьшать дефицит бюджета эффективнее будет через урезание расходов. Ведь ответной реакцией на увеличение налогов будет уход бизнеса в тень.

К слову, на вопрос о том, не приведет ли повышение налогов к уходу бизнеса в тень, на своей пресс-конференции рассказал президент Владимир Зеленский. "Боюсь ли я, что предприятия пойдут в тень? Считаю, что это нечестно. Недра принадлежат украинскому народу. Мы заинтересованы, чтобы никто не ушел в тень. Мы понимаем, кто и сколько зарабатывает", – пояснил глава государства.

В то же время премьер Денис Шмыгаль считает, что на самом деле налоговые новшества коснутся богатых, мол, рядовые украинцы от этого не пострадают. "Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях – медицине, образовании и других социальных направлениях. Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира", – сказал премьер.

Главная проблема в Украине – не размер налоговых ставок, а необязательность платежей. Львиная доля бизнеса, как и рядовые украинцы, скрывают свои реальные доходы. Также в сложившейся ситуации возникает резонный вопрос: почему для олигарха Андрея Веревского ставку НДС снизили с 20 до 14%, а для некоторых других отраслей, наоборот, хотят увеличить.