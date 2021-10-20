Украинцам официально запретят депозиты в рублях

Ксения Капустинская
Ксения Капустинская
Личные финансы
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Украинские депозиты не позволят пополнять рублями

Национальный банк Украины (НБУ) вводит законодательный запрет на депозитные вклады в российских рублях. Ограничение будет касаться депозитов физических лиц. Впрочем, банки и сейчас не предлагают гражданам копить деньги в российской валюте.

Решение зафиксировано в постановлении № 103 Правления Нацбанка. Нормы документа вступают в силу с 21 ноября 2021 года.

В постановлении также говорится о запрете для банков принимать наличную валюту страны-оккупанта для пополнения депозитных счетов. Страной-оккупантом в Украине официально признана Российская Федерация, соотвественно, речь идет о российских рублях.

Запрет, к слову, вводится на время действия закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины". Он был принят в 2014 году.

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Текст постановления правления НБУ официально опубликован

Важно, что документ запрещает пополнять рублями только депозитные счета. То есть официального запрета на внесение рублей на украинские карточки быть не должно.

При этом украинцы и так "разлюбили" рублевые депозиты. Как сообщает профильный портал "Минфин", в начале сентября на рублевых счетах в украинских банках физлица держали 321 млн грн (в эквиваленте).

Депозиты из этой суммы (в пересчете на гривни) составляли лишь 3 млн грн. Вероятно, из-за низкого спроса на такой продукт банки и прекратили предлагать физлицам открывать новые депозитные счета в российской валюте.

Для сравнения: в 2013 году общая сумма на рублевых счетах украинцев составляла 889 млн грн. На депозитах тогда хранили в сотни раз больше, чем в 2021-м, – 733 млн грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :