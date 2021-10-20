Украинцам официально запретят депозиты в рублях

Национальный банк Украины (НБУ) вводит законодательный запрет на депозитные вклады в российских рублях. Ограничение будет касаться депозитов физических лиц. Впрочем, банки и сейчас не предлагают гражданам копить деньги в российской валюте.

Решение зафиксировано в постановлении № 103 Правления Нацбанка. Нормы документа вступают в силу с 21 ноября 2021 года.

В постановлении также говорится о запрете для банков принимать наличную валюту страны-оккупанта для пополнения депозитных счетов. Страной-оккупантом в Украине официально признана Российская Федерация, соотвественно, речь идет о российских рублях.

Запрет, к слову, вводится на время действия закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины". Он был принят в 2014 году.

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Важно, что документ запрещает пополнять рублями только депозитные счета. То есть официального запрета на внесение рублей на украинские карточки быть не должно.

При этом украинцы и так "разлюбили" рублевые депозиты. Как сообщает профильный портал "Минфин", в начале сентября на рублевых счетах в украинских банках физлица держали 321 млн грн (в эквиваленте).

Депозиты из этой суммы (в пересчете на гривни) составляли лишь 3 млн грн. Вероятно, из-за низкого спроса на такой продукт банки и прекратили предлагать физлицам открывать новые депозитные счета в российской валюте.

Для сравнения: в 2013 году общая сумма на рублевых счетах украинцев составляла 889 млн грн. На депозитах тогда хранили в сотни раз больше, чем в 2021-м, – 733 млн грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :