Украинцам объяснили, кому не светит индексация пенсии с 1 марта

Индексация пенсий, запланированная в Украине с 1 марта, не предусматривает повышение выплат бывшим госслужащим и получателям спецпенсий.

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" замначальника Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Елена Бойко. Она отметила необходимость различать бюджет Пенсионного фонда и госбюджет в отношении выплаты пенсий.

"Пенсионный фонд собственными средствами обеспечивает выплату пенсий, которые были назначены в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", другими законодательными актами. Есть и выплаты, которые финансируются из госбюджета, это, например, пенсии, назначенные военнослужащим, некоторые надбавки и доплаты к пенсиям, такие как, например, детям войны", – сказала она.

Объясняя механизм перерасчета, Бойко сослалась на статью 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Сама индексация проводится в соответствии с постановлениями правительства. 22 февраля было принято постановление 127, которое предусматривает дополнительную соцзащиту пенсионеров в 2021 году", – подчеркнула она.

"Что касается госслужащих и других граждан, которые получают пенсии по специальным законам, не предусмотрена индексация пенсий в тех законах, по которым они получают пенсии. Но предусмотрено, что в случае, если у таких граждан пенсионная выплата рассчитана в соответствии с законом о государственном пенсионном страховании, то таким пенсионерам будет проведено повышение", – пояснила эксперт.

При этом Бойко уточнила, что тут речь идет об автоматизированном перерасчете пенсий, который будет осуществляться по материалам пенсионных дел.

"В случае, если такие граждане после назначения пенсии продолжили работать, получали зарплату, продолжали стаж, им все-таки нужно обратиться в органы Пенсионного фонда", – сказала она.

Напомним, ранее об индексации пенсий в Украине рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, с 1 марта начнут повышать пенсии на 11%, что является обязанностью правительства перед украинскими пенсионерами. Также он сообщил о подаче в парламент законопроекта, которым предлагается закрепить ежегодную дату индексации 1 марта.

При этом, в рамках предстоящей индексации повысят только расчетный размер выплат. И если он значительно ниже прожиточного минимума, то повышения может и не быть.

Как сообщал OBOZREVATEL, запланированное начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации в размере 400 гривен украинское правительство перенесло с 1 июля на 1 октября 2021 года. Также отменили норму, согласно которой с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на установленный коэффициент