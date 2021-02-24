Шмыгаль рассказал об индексации пенсий с 1 марта

В Украине с 1 марта начнут повышать пенсии на 11%. Такая индексация – обязанность правительства перед украинскими пенсионерами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram. "Кроме того, мы подали в парламент законопроект, который предлагает закрепить ежегодную дату индексации 1 марта. Мы хотим, чтобы пенсии наконец индексировались автоматически", – написал он.

В законопроекте предлагается проводить индексацию с 1 марта всем без исключения категориям пенсионеров, включая ученых и военнослужащих. В 2020 году правительство впервые установило ежемесячные доплаты к пенсии в размере 500 гривен для людей в возрасте от 80 лет.

"Уже в этом году дополнительные доплаты получат и люди старше 75 лет. Все эти шаги являются частью стратегии президента по борьбе с бедностью и повышению социальных стандартов в Украине", – добавил премьер.

Напомним, что украинское правительство отложило начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации в размере 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Также сообщалось, что отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на установленный коэффициент.

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