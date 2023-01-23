Украинцам могут выплачивать компенсации за разрушенное жилье сертификатами: что это и как будет работать

Украинцам, чье жилье было повреждено или разрушено из-за российской агрессии, компенсация будет предоставляться деньгами в виде жилищных сертификатов. Он будет выдаваться на сумму, отражающую стоимость разрушенного жилья.

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Сертификат можно будет использовать для приобретения недвижимости, это предусматривается в готовящемся ко второму чтению законопроекте №7198. Об этом заявила заместитель главы Мининфраструктуры Александра Азархина, передает "Интерфакс-Украина".

"У человека будет возможность выбрать, как он использует жилищный сертификат – или на рынке вторичного жилья или первичного жилья. Также предусмотрена возможность в случае потери частного дома получить компенсацию за строительные материалы и работы по строительству дома на месте разрушенного", – сказала заместитель министра.

Азархина добавила, что министерство и авторы данного законопроекта выступали категорически против того, чтобы государство само строило жилье вместо разрушенного и селило там украинцев. Как отмечается, сертификат можно будет использовать в течение 5 лет для приобретения квартиры, частного, садового или дачного дома на "первичке" или "вторичке".

Более того, можно выбрать любую область Украины для покупки жилья, кроме временно оккупированных территорий и таких, где ведутся боевые действия. Если средств жилищного сертификата на покупку желаемого объекта недвижимости недостаточно, человек может доложить свои деньги.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине за год средняя цена квадратного метра выросла примерно на треть. По сравнению со стоимостью в декабре 2021- го и декабре 2022 года медианная цена на "первичке" по стране повысилась на 29% и составила 28 534 грн/кв. м.

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