Средняя цена за "квадрат" выросла на треть: как изменилась стоимость квартир в Украине и где дороже всего

В Украине за год средняя цена квадратного метра выросла примерно на треть. По сравнению со стоимостью в декабре 2021 года и декабре 2022-го, медианная цена на первичке по стране повысилась на 29% и составила 28 534 грн/кв. м.

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При этом медианная цена квадратного метра на вторичке выросла на 35% и составила 24 277 грн/кв. м. Об этом рассказали OBOZREVATEL аналитики платформы онлайн-объявлений OLX.

Как свидетельствуют данные анализа цен на квартиры на этапе строительства, выгоднее всего инвестировать в жилье на Хмельнитчине и Ивано-Франковской области. Медианная стоимость квадратного метра по состоянию на декабрь 2022 года в этих областях была самой низкой в Украине – 22 108 грн/кв. м и 23312 грн/кв. м соответственно. Для сравнения, в Киевской области этот показатель составляет 35829 грн/кв. м, а в Закарпатской и Львовской – 38688 грн/кв. м а 39 296 грн/кв. м соответственно.

В свою очередь, на вторичном рынке наиболее доступны цены в Сумской и Черниговской областях (медианная стоимость в декабре составила 14 581 грн/кв. м и 17 130 грн/кв. м). В Днепропетровской области цена "квадрата" – 24 218 грн, во Львовской области – 34 137 грн, но дороже всего в Киевской области – около 41 872 грн/кв. м.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы, чье жилье было повреждено в результате российской агрессии, смогут использовать компенсацию от государства как на покупку нового готового жилья, так и на строительство нового частного дома на своей территории. Но вариант с финансированием строительства нового жилья будет действовать только в случае частных домов.

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