Украинцам масштабно пересчитают пенсии: кому прибавят 1500 грн

В Украине в результате мартовской индексации пенсии прибавку в размере 1500 грн могут получить те, у кого расчетный размер пенсии составляет 6 250 грн. Это произойдет в случае, если осовременивание проведут по действующим и предусмотренным законам правилам.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, во время осовременивания пенсий повышение будет индивидуальным. С учетом уровня инфляции и размера роста зарплат, индексацию пенсий в Украине с 1 марта должны провести в размере 24% (точную цифру не озвучили).

Если осовременивание будет в размере 24%, то есть при пенсии в 6 250 грн прибавка составит 1500 грн. Однако, если расчетный размер пенсии значительно меньше, чем минимальная пенсия, индексация может таких пенсионеров не коснуться.

Если же ваш расчетный размер пенсии близок к фактическому, размер повышения будет около 24%. Откуда взялись 24%? Согласно формуле, половину от роста зарплат за прошедшие три года прибавляют к половине от уровня инфляции. Половина от суммы этих показателей – 24%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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