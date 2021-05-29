Украинцам будут по-новому пересчитывать пенсии: Кабмин зарегистрировал законопроект

В Украине хотят зафиксировать в законе обязательную индексацию пенсий с 1 марта каждого года. Кроме того, выплаты также будут пересчитывать и тем, кто вышел на заслуженный отдых по специальным законам (например, военным).

Об этом говорится в законопроекте №4668. Документ разработал Кабинет министров, его проголосуют в первую неделю июня. "Проектом акта предлагается: определить дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта; осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях; назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий; назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей", – говорится в документе.

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В Украине, согласно данным Пенсионного фонда, львиная доля украинцев после индексации с 1 марта получила прибавку в размере всего около 100 грн. А от 1000 грн – всего 261 тыс. человек.

Повышение в размере 100 грн получили 3,5 млн человек или 46,3%;

от 100,01 до 400 грн получили 2,5 млн или 31,8%;

от 400,01 до 500 грн получили 601 тыс. или 7,6%;

от 500,01 до 700 грн – 553 тыс. или 7%;

от 700,01 до 1000 грн – 316 тыс. или 4%;

больше 1000 грн всего 261 тыс. или 3,3%.

Для расчета "чистую" пенсию умножили на 1,11. "Чистый" размер считается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в 500 грн для пенсионеров, старше 80 лет и повышений выплаты до 2400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу. К примеру, если "чистая" пенсия не меньше 9090 грн, то прибавка составит от 1000 грн. Почему пенсии все равно будут снижаться?

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.