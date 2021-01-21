Украинцам будут платить по две пенсии: сколько придется заплатить

В Украине уже в 2021 году планируют запустить накопительный уровень пенсионной системы. В результате работающие должны будут отдавать часть зарплаты на специальный фонд, а при выходе на заслуженный отдых смогут получить две выплаты.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Есть два варианта, где брать деньги. Первый предполагает, что украинцам придется платить дополнительный взнос на пенсии. Учитывая, что тех средств, которые сейчас собирают с зарплат, катастрофически не хватает, такое предложение выглядит вполне логично.

Второй вариант – забрать часть налога на доходы физлиц (2%) и часть Единого соцвзноса (2%). Это, как говорит бывший министр соцполитики Андрей Рева, станет ощутимым ударом по солидарной пенсионной системе. Пенсионный фонд и сейчас находится в кризисной ситуации: закончил 2020-й с "дырой" 13,2 млрд грн. При этом план поступлений не выполнили на 19,5 млрд грн.

С учетом освобождения части украинцев от ЕСВ и урезания финансирования, уверен Рева, это путь к банкротству солидарной пенсионной системы.

"Нельзя урезать доходы и повышать вместе с тем расходы. Как повысить доходы? Это может быть увеличение минимальной и основной зарплат, детенизация. Обязательно должны быть жесточайшие меры по отношению к тем, кто нанимает людей и не оформляет их на работу", – рассказал Рева.

Итак, собранные деньги будут откладывать на счету специального фонда. В первый год при зарплате в 10 тыс. грн. будут собирать по 400 грн в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.