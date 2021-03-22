Украинцам будут платить по две пенсии: кого не коснется новшество

В Украине уже в 2021 году могут внедрить накопительные пенсии. При этом те украинцы, которые достигли возраста 50 лет, от такого новшества могут отказаться.

Соответствующие изменения к законопроекту №2683, внедряющему в Украине накопительные пенсии, подготовило Минсоцполитики, сообщили LIGA.net в ведомстве.

При этом министерство предлагает:

создавать специальные фонды для тех граждан, которые не смогли выбрать для обязательных пенсионных накоплений негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Несмотря на то, что такой фонд будет создан государством, планируется, что его работа не будет отличаться от уже существующих НПФ;

создать "единое окно", где каждый участник системы сможет самостоятельно выбрать фонд, переводить накопленные средства с одного фонда в другой, контролировать состояние счета и т. п. "Единое окно" станет единой базой данных с информацией по всем участникам второго уровня накопительной системы;

финансирование накопительных пенсий осуществлять за счет единого социального взноса и налога на доходы физических лиц: от каждого налога в систему будет поступать по 2%.

для пенсионных выплат планируется предоставить три опции: пожизненные платежи, разовая выплата или разделение на определенный срок.

Минсоцполитики уже представило предложения Комитету Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как уточняют в министерстве, озвученные инициативы полностью поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава Комитета по социальной политике Галина Третьякова также продемонстрировала готовность депутатов утвердить все изменения.

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