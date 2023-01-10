Украинскую монету в 50 копеек продают за 1200 долларов: почему такая цена

Украинскую монету в 50 копеек продают за 45 тыс. грн (около 1,2 тыс. долларов). Такая стоимость обусловлена материалом чеканки – вместо стандартной низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью она была изготовлена из серебра.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

монета отчеканена в 1992 году;

реставрации не поддавалась.

Имеют ли эти 50 копеек какие либо дефекты, автор объявления не уточняет. Однако судя по выложенным фото, монета имеет царапины.

В целом же, по данным ресурса "Монеты-ягодки", большинство разновидностей монет в 50 копеек 1992 года не являются ценными. Однако некоторые, ввиду своих особенностей, высоко ценятся среди коллекционеров. К примеру, разновидность 1АГс. Ее отличают:

средний зуб трезубца – он острый и узкий;

промежутки между листком и отростком – в виде трапеции.

гурт с 8 насечками.

Также ценятся 50-копеечные монеты разновидности 2.1БАм, которые, по словам специалистов, "находили лишь несколько раз". Ее особенности:

средний зуб трезубца – округлый, толстый;

третье зерно первого колоса закрытое;

верх правого нижнего листа – с зазубриной.

гроздь №1 – имеет 5 ягод, гроздь №3 – имеет 4 ягоды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 14 900 грн продают еще монету в 50 копеек – с особым видом брака. Он называется инкузным – при нем одна из сторон монеты "нормальная", а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде.

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