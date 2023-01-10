Украинскую монету в 50 копеек продают за 1200 долларов: почему такая цена
Украинскую монету в 50 копеек продают за 45 тыс. грн (около 1,2 тыс. долларов). Такая стоимость обусловлена материалом чеканки – вместо стандартной низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью она была изготовлена из серебра.
Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:
- монета отчеканена в 1992 году;
- реставрации не поддавалась.
Имеют ли эти 50 копеек какие либо дефекты, автор объявления не уточняет. Однако судя по выложенным фото, монета имеет царапины.
В целом же, по данным ресурса "Монеты-ягодки", большинство разновидностей монет в 50 копеек 1992 года не являются ценными. Однако некоторые, ввиду своих особенностей, высоко ценятся среди коллекционеров. К примеру, разновидность 1АГс. Ее отличают:
- средний зуб трезубца – он острый и узкий;
- промежутки между листком и отростком – в виде трапеции.
- гурт с 8 насечками.
Также ценятся 50-копеечные монеты разновидности 2.1БАм, которые, по словам специалистов, "находили лишь несколько раз". Ее особенности:
- средний зуб трезубца – округлый, толстый;
- третье зерно первого колоса закрытое;
- верх правого нижнего листа – с зазубриной.
- гроздь №1 – имеет 5 ягод, гроздь №3 – имеет 4 ягоды.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 14 900 грн продают еще монету в 50 копеек – с особым видом брака. Он называется инкузным – при нем одна из сторон монеты "нормальная", а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде.
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